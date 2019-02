Des Chacals au Cool Fm : 1000e match pour la concession

En visite au Palais des sports de Jonquière ce soir, le Cool FM disputera son millième match de saison régulière contre les Marquis. Les concessions présentes depuis le début de la ligue en seront toutes à leur 1000e match lorsqu’elles disputeront leur 32e partie cette saison.

Des Chacals au Cool FM

De ces 1000 matchs, 916 ont eu lieu à Saint-Georges, les 84 autres ont été joués à Saint-Henri, pendant que la concession s’appelait les Chacals de la Rive-Sud. L’équipe a porté ce nom pendant deux saisons.

En 1998, Francis Lapointe, ainsi que plusieurs partenaires, ont fait l’acquisition de la concession et ont créé un organisme à but non lucratif nommé le Garaga de Saint-Georges. La formation évoluait au sein de la LHSPQ, l’ancêtre de la LNAH.

En 2004, Rock Cloutier est devenu le propriétaire unique. L’été suivant Jean-Paul Blais s’est associé à l’équipe et lui a donné le nom de sa compagnie : le CRS Express de Saint-Georges.

De 2006 à 2010, M. Blais a été le propriétaire de la concession, mais il l’a vendue à cinq actionnaires de la région qui lui ont donné son nom actuel, le Cool FM de Saint-Georges. La formation a changé de mains quelques fois entre 2010 et 2016, pour finalement être acquise par le « Club de hockey Beauce-Etchemin », un groupe d’hommes d’affaires de la Beauce qui sont toujours les propriétaires.

Titres et reconnaissances

Depuis ses débuts, l’équipe a remporté divers titres. En plus d’un championnat de la LNAH, l’équipe a gagné la coupe Bolton à deux reprises ; 2000 et 2002. S’ajoute à cela, la conquête de la Coupe Allan, le titre de la meilleure équipe senior au Canada en 2002 et 2004. De plus, la formation a participé à l’équipe Nagano, au Japon, qui consacre la meilleure équipe senior au monde.

Après 1000 matchs, on peut dire que la concession a connu beaucoup de succès. Nous leur en souhaitons tout autant, sinon plus pour les 1000 prochains !

Match contre les Marquis

Lors du seul match de la fin de semaine, le Cool FM se retrouve du côté de Jonquière pour y affronter les Marquis. Même si l’équipe saguenéenne n’a pas remporté de match en 2019 à domicile, les joueurs de Benoit Gratton ne doivent pas être sous-estimés. L’entraîneur peut compter sur le meilleur attaquant de la ligue, Yannick Riendeau, ainsi que sur une défensive imposante. Les Marquis occupent le 4e rang du classement général, trois points devant le Cool FM.