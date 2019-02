Les Lynx M12 impressionnent contre le Pirati de Chomutov de la République tchèque

Les Lynx M12 de Philippe Audet profite d’un long congé et ils en ont profité pour jouer une partie hors-concours face à la formation du Pirati Chomutov de la République tchèque qui est de passage au Tournoi de hockey pee-wee de Québec.

Cette partie s’est déroulée au stade de Frampton, dimanche dernier le 17 février, devant des estrades bondées de spectateurs. Un échange de cadeaux et l’hymne national, interprété par monsieur Michael Byrns, ont précédé le début de la rencontre.

Les joueurs des Lynx, que nous pourrions appelés « les petits Lynx » pour faire un clin d’œil aux petits Nordiques et aux petits Remparts, ont donné une leçon de hockey à tous les spectateurs présents avec une performance où le jeu d’équipe était au premier plan. Des jeux de passes époustouflants ont permis aux Lynx de combler un déficit de 1-0 pour vaincre les visiteurs au compte de 5-1. Tous les joueurs ont grandement contribué à cette victoire.

Les Lynx souhaitent remercier Philippe Audet qui a organisé cette partie qui restera gravée dans la mémoire de tous les joueurs, parents, amis et autres personnes présentes à ce stade où peu de places étaient disponibles dans les estrades. Une expérience inoubliable.

Les Lynx seront bien préparés pour les trois prochains matchs de leur saison régulière qui auront lieu à l’aréna de Saint-Cyrille de Wendover les 23 et 24 février prochains. Le Graal du Collège Clarétain et les Diabolos de l’École Lucille-Teasdale seront les visiteurs samedi prochain alors que les Titans de l’École Verbe-Divin affronteront les Lynx le dimanche.

M15

L’équipe de Raymond Delarosbil affrontait l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis, samedi le 16 février dernier à Sherbrooke. Menant 1-0 après une période, les Lynx ont inscrits deux buts rapides en deuxième période afin de mener par trois buts. L’Arsenal a surpris les Lynx en inscrivant trois buts sans riposte en 2e période pour créer l’égalité. Aucune équipe ne marque en 3e période et l’Arsenal se sauve avec la victoire en fusillade.

Dimanche matin le 17 février, les Lynx étaient affamés et ne désiraient pas s’avouer vaincus deux matchs consécutifs. Comme la veille, l’équipe de Raymond Delarosbil prend les devants 3-0 sur le Marquis du Collège du Mont Sainte-Anne; le Marquis a répliqué avec deux buts pour tirer de l’arrière 3-2. À ce moment, les joueurs de l’École Jésus-Marie de Beauceville a pris le contrôle de la partie et l’attaque explose pour remporter la partie au compte de 10-3.

Les Lynx disputent deux parties le week-end prochain afin d’affronter le Graal du Collège Clarétain, le vendredi 22 février prochain, et le lendemain, l’École du Mistral de Mont-Joli au Complexe 3 Glaces de Québec.

M14

Les Lynx affrontaient le Fighting Irish de St-Pat’s, le vendredi 15 février dernier. Tirant de l’arrière 3-0 et 4-1, les joueurs de Stéphane Boutin n’ont jamais abandonné, mais se sont inclinés par le compte de 5-4. Les Diabolos de Lucille-Teasdale étaient les visiteurs le 16 février dernier et les Lynx n’ont eu aucune chance s’inclinant par la marque de 5-1.

Les Lynx quitteront pour les 4 glaces de Brossard le week-end prochain pour affronter l’Académie du Mont-Bleu et les Sabres du Collège Notre-Dame les 22 et 23 février prochains.

M13

Steve Gosselin amènera ses joueurs à l’Université Orono dans le Maine le week-end prochain afin de faire vivre une expérience inoubliable aux jeunes Lynx.

Les Lynx auront la chance de sauter sur la glace de l’aréna d’Orono pour y affronter The Maine Wild, le vendredi 22 février. De plus, tous les joueurs auront la chance de voir jouer l’équipe locale à deux reprises alors que les Black Bears du Maine, à Orono, recevront la visite de Boston College, vendredi et samedi soir les 22 et 23 février prochains.