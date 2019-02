La coupe Vanier était en visite à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Adam Auclair, Christian Dallaire, et Dominic Lévesque étaient de passage à Saint-Georges vendredi en compagnie de la coupe Vanier. Les trois joueurs du Rouge et Or ont fait un premier arrêt à la Polyvalente Saint-Georges, pour ensuite se diriger vers la Cage aux sports.

Les trois footballeurs en ont profité pour visiter leur ancienne polyvalente, là où tout a commencé pour eux. Les joueurs de Dragons étaient fébriles de recevoir la délégation de Québec qui en a profité pour prendre quelques photos.

Les trois athlètes du Rouge et Or se sont ensuite arrêtés à la Cage aux sports pour rencontrer les curieux, leur famille et leurs amis. Les joueurs du Rouge et Or se déplacent un peu partout dans la province pour faire étalage du précieux trophée. La coupe devait retourner à Québec samedi.

Dans cette vidéo, Adam Auclair et Christian Dallaire reviennent sur leurs moments forts de la dernière saison et partagent ce qui les attend prochainement.