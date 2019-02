Séries finales LSQM : l’équipe U16F-AA Ascalon obtient la médaille d’argent

Les championnats de soccer de la saison hiver 2018-2019 ont pris fin ce samedi 23 février par la tenue des séries finales de la Ligue de soccer Québec Métro (LSQM). L’équipe U16F-AA a réussi à décrocher la médaille d’argent à l’occasion de celles-ci.

Ces matchs des séries finales étaient accessibles aux équipes ayant terminé parmi les trois premiers lors du championnat régulier. Pour l’Association de soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG), deux équipes se méritaient cet honneur : les U15F-A Ascalon, qui ont terminé en 3e position du championnat régulier, et les U16F-AA Ascalon, qui se sont retrouvés en seconde position.

Au niveau de la formation U15F-A Ascalon, celle-ci affrontait la formation des Rapides de Chaudière Ouest en demi-finale. Malgré une belle opposition avec notamment une excellente prestation de la gardienne de but Laurie Brochu, âgée seulement de 13 ans, la formation géorgienne ne fut pas en mesure de rivaliser avec les Rapides. La défaite par la marque de 4-0 a terminé le parcours hivernal de l’équipe.

L’équipe U16F-AA

Du côté des U16F-AA, les Géorgiennes devaient en découdre en demi-finale avec les joueuses au jeu très physique de l’Olympique CRSA. Le déroulement du match a été très stressant pour l’ensemble des partisans présents.

L’Ascalon, malgré la qualité technique de ses joueuses, se heurtait constamment aux actions physiques des joueuses adverses. La formation de CRSA se montrait dangereuse sur contre-attaque, mais la gardienne de but de l’Ascalon est demeurée vigilante. Le pointage était de 0-0 à la mi-temps.

En seconde période, les échanges ont repris de plus belle et sur les mêmes notes qu’en première période. Avec 10 minutes à jouer, Léa McCollough a réussi à échapper à la vigilance et au jeu physique du CRSA pour ouvrir la marque. Le match semblait s’offrir aux joueuses de Saint-Georges, mais à la toute dernière minute, le CRSA a égalisé sur un ballon malheureusement dévié. L’issue de la rencontre allait donc se jouer au tir de pénalité.

Pour cette épreuve, les joueuses de l’Ascalon ont répondu présentes avec deux arrêts décisifs de la gardienne de but Laurence Busque et quatre tirs victorieux des œuvres de Léa McCollough, Meagan Gagné, Florence Blais et Maude Thibaudeau.

En finale avec les Diables rouges

En finale, l’équipe U16F-AA Ascalon a retrouvé leurs rivaux de la saison, les Diables rouges de Haute-Saint-Charles. Un match qui se présentait comme difficile, étant donné la qualité du jeu des Diables rouges, mais aussi au vu de la dépense d’énergie donnée par les Géorgiennes lors de la demi-finale (les Diables rouges ayant accédé directement à la finale).

La première mi-temps fut très équilibrée. L’Ascalon ouvrit la marque grâce à Florence Blais, mais les Diables rouges ont répliqué deux fois par la suite. Le pointage était alors de 2-1 à la mi-temps.

En seconde période, la fatigue a joué son rôle sur les Géorgiennes, les Diables rouges en ont profité pour s’octroyer la victoire par la marque de 4-2 et donnant donc la médaille d’argent à l’Ascalon U16F-AA Ascalon.

« Une saison hivernale sous le signe de succès, d'apprentissages et des objectifs accomplis », comme l'a d'ailleurs mentionné Xavier Bouhy, entraîneur de l’équipe.

En termes de succès, il est également important de signaler les titres de meilleures buteuses du championnat U15F-A, obtenus par Rosemary Roy avec un total de 20 buts et par Léa McCollough en championnat U16F-AA avec 23 buts.