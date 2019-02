Rosemarie Tanguay raconte son expérience aux Jeux du Canada

La planchiste Rosemarie Tanguay de Saint-Odilon participait aux Jeux du Canada à Red Deer en Alberta. Cette dernière a su offrir une belle performance en finissant première de la petite finale en snowboard cross. EnBeauce.com s’est entretenu avec l’athlète au bout du fil.

L’épreuve de snowboard cross avait lieu lundi dernier. Les qualifications ont été fructueuses pour la jeune femme de 18 ans, mais le tout s’est corsé en demi-finales lors desquelles elle a terminé 3e. Elle est ensuite montée sur la plus haute marche du podium lors de la petite finale. Bien qu’elle n’ait pas gagné, Rosemarie Tanguay a particulièrement apprécié son expérience sur les pentes albertaines.

La force d’une équipe

À Red Deer, la jeune athlète était entourée de plusieurs de ses coéquipiers qui s’entraînent avec elle au Mont Orginal. L’Équipe basée à Lac-Etchemin s’illustre particulièrement bien dans les compétitions.

Rosemarie Tanguay attribue ce succès aux entraîneurs de qualité ainsi qu’à l’esprit d’équipe qui règne. Les pistes sur lesquelles les sportifs s’entraînent y sont aussi pour quelque chose.

« La montagne nous aide. Nous avons l’un des plus beaux parcours au pays. », explique-t-elle.

Pour participer à toutes ces compétitions, Rosemarie s’entraîne au minimum 25 heures par semaine.

Prochaines courses

La planchiste beauceronne se dirigera vers l’état de New York, plus précisément à Holiday Valley, pour prendre part à une course NorAM. Sur ces deux journées de compétitions, elle souhaite finir au moins une fois parmi les quatre premières et sinon, parmi les huit premières. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.