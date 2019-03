Un accès à la dernière Coupe du monde de la saison pour Éliot Grondin

Lors des qualifications qui se tenaient vendredi à Baqueira Beret en Espagne, l’athlète Éliot Grondin a obtenu une 17e place. Celui-ci avait donc accès aux finales de la Coupe du monde, samedi le 2 mars, toujours au même endroit.

Le Beauceron est arrivé 3e de sa vague en 8e de finale, ce qui a mis fin à sa course. Il a pu toutefois obtenir une 18e place à cette avant-dernière Coupe du monde de la saison. Kevin Hill, son coéquipier et doyen de l’équipe nationale, a récolté pour sa part la médaille de bronze.

Avec ce résultat obtenu, l’athlète de Sainte-Marie reste 26e au classement général de la Coupe du monde. Il aura donc un accès à la dernière Coupe du monde de la saison qui aura lieu à Veysonnaz en Suisse, le 16 mars prochain.

Cette course, qui est la course du circuit favorite de l’athlète beauceron, est réservée aux 32 meilleurs hommes et aux 16 meilleures femmes du cumulatif de la saison de Coupe du monde. Éliot Grondin et Kevin Hill seront les représentants du côté des hommes, alors que Maryeta O’Dine sera la représentante féminine.

En s’assurant une place dans le top 32, Éliot Grondin peut voir le fruit de ses efforts récompensé, lui qui a travaillé grandement pour se rendre jusque-là.