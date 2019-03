Marie-Philip Poulin sera du Championnat mondial féminin l’IIHF

La Beaucevilloise Marie-Philip Poulin fera partie des 23 joueuses de l’équipe féminine canadienne lors du Championnat mondial féminin 2019 de l’IIHF. Tenue à Espoo en Finlande, cette compétition aura lieu du 4 au 14 avril.

La hockeyeuse beauceronne est l’une des 13 avants sélectionnées. La délégation canadienne comprend aussi 3 gardiennes de but et 7 défenseures qui ont été choisies soigneusement par l’entraîneur-chef Perry Pearn, et avec les conseils de Gina Kingsbury, directrice des équipes nationales féminines. Les deux experts ont également consulté Melody Davidson, l’ancienne directrice générale et entraîneuse-chef du programme féminin de haute performance.

Les joueuses sélectionnées ont toutes livré des performances exceptionnelles lors de championnat d’envergure. 16 d’entre elles, dont Marie-Philip Poulin, ont remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Rappelons que le Canada a remporté l’or à 10 reprises depuis la création du Championnat mondial féminin de l’IIHF en 1990.

Horaire des matchs

4 avril : Canada - Suisse

6 avril : Canada - États-Unis

8 avril : Canada - Russie

9 avril : Canada - Finlande

Les matchs pour les médailles de bronze et d’or seront disputés le 14 avril.