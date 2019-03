Une victoire et une défaite pour Le Giovannina

Durant la dernière fin de semaine, le Giovannina de Ste-Marie s’est trouvé à affronter à deux reprises l’équipe de Plastique Moore de St-Damien pour la finale de la division Ouest.

Vendredi 8 mars 2019

La première partie s’est déroulée vendredi soir à Ste-Marie. En première et deuxième période, c’est l’équipe locale qui a pris les devants en inscrivant trois buts.

En troisième période, le Giovannina a marqué son 4e but. Tandis que l’équipe adverse n’a réussi qu’à tirer la rondelle dans le but qu’une seule fois.

Ainsi, la partie s’est terminée 4-1 pour Ste-Marie.

Marqueur pour St-Damien : Maxime Lévesque

Marqueurs pour Ste-Marie : Dave Boily (2 buts), Yannick Drouin et Maxime Cliche

Samedi 9 mars 2019

Samedi soir les deux équipes se sont retrouvées à nouveau, mais à St-Damien.

Le premier but de la soirée fut marqué par le Giovannina. Puis, le Plastique Moore s’est rattrapé en milieu de période.

En deuxième période, le Giovannina inscrit un deuxième but alors que St-Damien ne s’est pas laissé impressionner en marquant deux buts. Le pointage s’inscrivant 3 à 2 pour l’équipe locale.

En troisième période, St-Damien a profité d’un avantage numérique pour le 4e but. Quelques minutes plus tard, Ste-Marie a fait de même. Finalement, le Plastique Moore a compté deux buts de plus ce qui leur a permis de remporter la partie 6 à 3.

Marqueur pour Ste-Marie : Samuel Landry (2 buts) et Maxime Cliche

Marqueurs pour St-Damien : Maxime Lévesque (2 buts), Charles Dulac Simard, Pier-Hugues Lavallé, Maxime Aubin et Ian Chabot

Pour le moment, la série est de 1-1.

Les étoiles de la semaine

La première étoile : Louis David Bourgault de Décor Mercier.

La deuxième étoile : Maxime Lévesque de Plastique Moore

La troisième étoile : Samuel Landry de Giovannina