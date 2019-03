La course X MOOSE RACE a attiré 75 athlètes

La première course amicale organisée par l’équipe de snowboard cross du Mont-Orignal a eu lieu dimanche dernier dans le parcours de boadercross.

Les forts vents, la neige et le froid intense dû à la tempête n’ont pas empêché les athlètes de braver le froid pour venir participer à la course. Ce sont des athlètes de partout au Québec qui sont venus au Mont-Orignal afin de prendre part à la course dans la fameuse piste de boadercross du Mont-Orignal.

Plus de 75 coureurs ont descendu la piste avec ses nombreux sauts, virages et son niveau technique. Certains coureurs ont tenté de rivaliser avec les meilleurs athlètes de niveau NorAM. Il y avait également une catégorie pour le ski cross et pour le snowscoot cross.

L’événement était une levée de fond pour l’équipe de snowboard cross. Les fonds serviront à acheter l’équipement nécessaire pour bonifier l’entraînement des athlètes. Elle était organisée en collaboration avec la Caisse Desjardins.

Résultats de la course:

Discipline: Snowboard cross:

Catégorie 11 ans et moins:

1ere place: Tristan Gagnon , 10 ans de Saint-Georges de Beauce



Moins de 15 ans:

1re place: Benjamin Jacques, 14 ans, Lac - Drolet

2e place: Arnaud Lucas Ménard, 14 ans, Montréal

3e place: Marc-Antoine Poulin, 13 ans, Lac-Etchemin

4e place: Arianne Gallant,13 ans, St-Lambert de- Lauzon



Open amateur:

1re place: Mathieu Tremblay, Québec

2e place: Valérie Marquis, Québec

Open pro:

1re place: Anthony Gervais Marcoux, 17 ans, Scott Jonction

2e place: Félix-Antoine Paradis, 22 ans, Montréal

3e place: William Vallée, 17 ans, Ste-Marie de Beauce

4e place: Jonathan Poulin, 16 ans, Lac-Etchemin

Discipline: Snowscoot cross:

1ere place: Vincent Boutin

2e place: Maxime Godin

3e place: Bobby Fortier

4e place: Charles-Éric Dumas-Aubé

Discipline: Ski cross:

Catégorie : Garçons 10 ans et moins :

1ere place: Jérémie St-Pierre

2e place: Charles- Émile Vallée

3e place: Charles Faucher

4e place: Éliot Gosselin, Lac-Etchemin

Catégorie : Filles10 ans et moins :

1ere place: Ania Simard, Baie St-Paul

2e place: Élianne Pouliot, Beauceville

3e place: Éma Jacques, St-Damien

4e place: Marianne Tardif, Lévis

Catégorie : Garçon 11 à 16 ans :

1ere place: Félix Ouellet, St-Jean Chrysostome

2e place: Félix Gagné, Lac-Etchemin

3e place: Alexandre Dubé, Ste-Justine

Catégorie : Fille 11 à 16 ans :

1re place: Frédérique Deblois, Lac-Etchemin

2e place: Aurélie St-Pierre, L’Islet

3e place: Daphnée Hallens, St-Odilon

4e place: Amélia Dubé, Sainte-Justine

Catégorie : ski amateur:

1re place: Frank Simard, Baie St-Paul

2e place: Jacques Gagnon, Saint-Georges -de- Beauce

Catégorie : ski pro :

1re place: Samuel Lagrange, Lac-Etchemin

2e place: Louis-Pierre Chabot, Lac-Etchemin

3e place: Vincent Paquin de Lac-Etchemin

4e place: Louis Brochu

Prochaines compétitions

Pour la dernière course Coupe Québec de la saison, tous les athlètes du club se déplaceront vers la Montagne de ski Bromont. Avant de partir vers les championnats canadiens qui se dérouleront à Big white dans l’Ouest canadien en fin mars, les autres athlètes seront en compétition à Holiday Valley aux États-Unis pour une course NorAm.