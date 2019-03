Les Lynx M15 terminent 1ers de la division EST

M15

La saison des Lynx M15 prenait fin mercredi dernier, le 13 mars, lors d’une visite à Sherbrooke, pour y affronter le Marquis du Collège du Mont Sainte-Anne. Grâce à une victoire de 4-3 en fusillade, les Lynx terminent en première position de la division est avec une fiche de 22 victoires, 4 défaites, 1 défaite en prolongation et un cumulatif de 64 points.

Ces performances placent l’équipe de Raymond Delarosbil au 2e rang de la LHPS, à deux points seulement de la première position, les Diabolos de l’École Lucille-Teasdale.

Les Lynx entameront les séries éliminatoires le 29 mars, du côté de St-Pierre-les-Becquets, alors qu’ils participeront à un tournoi à la ronde et affronteront les équipes classées en 5e, 8e, 11e et 13e position.

M12

Les Lynx jouaient leurs deux dernières parties de la saison régulière les 16 et 17 mars dernier, contre les Sénateurs du Collège St-Bernard et le Filon Or et des Bois. Avec une défaite en fusillade de 7-6 face aux Sénateurs et une victoire de 10-2 contre le Filon, l’équipe de Philippe Aude termine confortablement en 3e position du classement général sur 10 équipes.

L’équipe est en bonne position pour le tournoi à la ronde qui se tiendra au Collège Clarétain de Victoriaville les 29, 30 et 31 mars pour y affronter les positions 2, 6, 7 et 9.

M17

Les Lynx M17 jouaient eux aussi leurs deux dernières parties de la saison régulière, les 16 et 17 mars derniers. La formation affrontait les Cougars de l’École des Sources et les Diabolos de l’École Lucille-Teasdale à l’aréna de Daveluyville. L’équipe de Pierre Poulin termine la saison régulière en beauté avec une victoire de 9-4 contre les Cougars, et de 5-3 contre les Diabolos. Les Lynx terminent 3e de leur division et 6e au classement général avec une fiche de 18 victoires, 8 défaites, 1 défaite en fusillade leur permettant d’obtenir un total de 53 points.

Les Lynx sont très bien positionnés pour le tournoi à la ronde des 22, 23 et 24 mars qui aura lieu à Beaupré et au Complexe 2Glaces Honco. Lors de cette fin de semaine, ils affronteront les équipes en 3e, 11e, 14e et 18e position.

M14

L’équipe de Stéphane Boutin terminait sa saison régulière les 16 et 17 mars derniers au Collège Notre-Dame. Les M14 affrontaient les Commandeurs du Collège de Lévis et le Fighting Irish de St-Patrick’s High School, respectivement premier et quatrième au classement général. La défaite de 6-2 face aux Commandeurs ne reflète pas le déroulement de la partie ; les Lynx ont offert une excellente opposition. Suite à ce match, les Lynx ont vaincu le Fighting Irish au compte de 6-5 en fusillade.

Avec une récolte de 32 points et une fiche de 11 victoires, 14 défaites et 2 défaites en prolongation, les Lynx obtiennent la 6e position du classement général et ils affronteront les équipes au 2e, 3e, 7e et 9e rang, lors du tournoi à la ronde. Le M14 de l’École Jésus-Marie de Beauceville se déplacera du côté du Stade de Mont-Joli les 22, 23 et 24 prochains.

M13

Malgré des défaites de 4-3 face aux Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette et de 8-1 face à l’École du Mistral de Mont-Joli, les Lynx ont connu une belle fin de saison en jouant avec intensité et acharnement.

L’équipe de Steve Gosselin se place au 14e rang du classement général et se dirigera du côté de Saint-Léonard d’Aston au Centre Richard Lebeau pour affronter les positions 2, 5, 8 et 11, du 22 au 24 mars prochain.

Les quarts de finale se joueront les 5, 6 et 7 avril pour toutes les catégories.