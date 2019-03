L’Assurancia junior AA dresse son bilan de la saison 2018-2019

Après avoir terminé la présente saison en demi-finale, l’Assurancia junior AA de Saint-Georges a fait son bilan pour la saison 2018-2019, ce mardi.

Retour sur le dernier match

Dans le match ultime de la série qui l’opposait aux Beaucerons de Sainte-Marie, l’Assurancia a finalement perdu dans un revers de 5-4 face à ses grands rivaux. Cette série a été suivie assidûment par tout près de 3500 spectateurs qui se sont déplacés pour suivre les matchs.

« En avance 2 à 0, la série a pris une tournure lors du 3e match alors qu’on avait pris les devants 5 à 1, une mauvaise pénalité leur a permis de revenir dans le match. Les deux clubs ont démontré beaucoup de caractère et ont offert du hockey de grand calibre aux spectateurs présents », a indiqué l’entraîneur Stéphane Poulin, à la suite de cette série.

Bilan de la saison

La fiche globale de l’équipe de Saint-Georges pour la saison, incluant les séries et les tournois, est de 25 victoires, 17 défaites (prolongations et fusillades comprises) et 2 nulles. L’Assurancia a aussi participé à deux tournois, s’inclinant en demi-finale de ceux-ci.

« Ce fut une année forte en travail et en émotions. Tout d’abord, le conseil d’administration a travaillé fort pour dénicher de nouveaux partenaires financiers, plusieurs nouveaux visages se sont greffés à l’équipe cette année. Je veux aussi remercier mes deux adjoints qui ont fait un travail sérieux et remarquable et aussi mes joueurs. Ce sont eux qui s’investissent match après match », a signalé également l’entraîneur, dressant ainsi un bilan positif.

L’Assurancia est une jeune équipe, composée de joueurs de 18 et de 19 ans. D’ailleurs, 15 joueurs pourraient être de retour avec l’équipe l’an prochain.

La formation a également souligné le départ des 21 ans : Édouard Giguère, Antoine Veilleux, Nicholas Dion et le capitaine Pascal Fleury. La formation tenait par la même occasion à les remercier pour leur apport à l’équipe.

Déjà en préparation pour la saison prochaine

Le club de hockey a voulu également remercier tous ses partenaires, qui permettent à ses jeunes de pouvoir pratiquer leur sport. Celui-ci a tout d’abord exprimer sa gratitude à Assurancia Groupe Tardif, qui a remplacé au pied levé le Cléri Sport. Le club a tenu à signaler que ce sont des gens de passion, professionnels et impliqués dans leur milieu.

L’Assurancia a également remercié ses autres partenaires majeurs : Husky portes et fenêtres, Centre de location Saint-Georges, Pièces d’autos Fernand Bégin et Sinto.

L’organisation travaille déjà à la préparation de la prochaine saison. Et une fois de plus, une deuxième édition de son tournoi de golf aura lieu au mois d’août pour le lancement de la nouvelle saison.

Le club tient particulièrement à remercier tous leurs partisans et les amateurs de hockey junior qui les suivent année après année. D'ailleurs, les gens qui seraient intéressés à s’impliquer dans le conseil d’administration sont invités à se manifester.