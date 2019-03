Les Lions mettent fin à la saison de rêve des Chevaliers

Hier se tenait à Charny le match # 5 de la série demi-finale entre les Chevaliers de Lévis et les Lions du Lac Saint-Louis. Pour l’occasion, les partisans des Chevaliers étaient invités à amener une serviette blanche pour assister au match et encourager leur équipe.



Résumé de match



La première période se résume à un unique but du côté des Lions. Matt Choupani a inscrit un filet à 3:42 sur des aides de Dovar Tinling et de Dylan Finlay.



Au tout début du deuxième vingt, Olivier Coulombe a compté un but pour les siens à 1:37. Le joueur de Lévis en était à son 6e but en série. Mais les Lions n'ont pas tardé à répliquer à 4:12, grâce à un but de James Malatesta qui a déjoué Thomas Couture entre les jambières. La marque est alors de 2-1, favorisant Lac Saint-Louis.



Et les Lions en rajoutent une minute après, sur un but d’Alexi Van Houte Cachero. Celui-ci a obtenu des aides de James Malatesta et d’Émile Plante. La deuxième se termine sur un but de Joshua Roy, qui a marqué à 15:37. Le joueur en était, lui aussi, à un 6e but durant les présentes séries. Olivier Nadeau et William Veillette ont obtenu une aide sur ce but.



Christophe Duchesne débute la troisième période en inscrivant un filet à 2:12. Les Lions menaient à ce moment-là par deux buts. Olivier Nadeau s’est par la suite illustré pour l’équipe lévisienne, en répliquant avec un but à 5:51. Joshua Roy et William Veillette ont obtenu des aides. William Veillette permet à son équipe d’espérer une éventuelle victoire, lui qui a répliqué avec un but en avantage numérique à 14:08. Les deux équipes sont alors à égalité 4-4.



Mais à 3:59 de la période de prolongation, Christopher Duchesne clôt l’issue de la rencontre, en inscrivant un but sur une aide de Dovar Tinling. Les Lions remportent la partie 5-4 et met fin à cette série.



Les trois étoiles RDS



Christopher Duchesne des Lions a obtenu la première étoile RDS, alors que William Veillette des Chevaliers et James Malatesta des Lions ont obtenu la deuxième et la troisième étoiles.

Une saison exceptionnelle

Ce match met donc fin à une saison de rêve pour les Chevaliers de Lévis. L’organisation tient à féliciter les joueurs et les entraîneurs pour cette saison exceptionnelle.