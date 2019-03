Deux athlètes du CARHB se distinguent dans une compétition de natation

Les nageurs du Club aquatique de la Haute-Beauce (CARHB) compétitionnaient durant la fin de semaine du 23 et 24 mars à la piscine Sylvie-Bernier à Sainte-Foy. Lors de la journée de dimanche, Marika Champagne et Henri Lacasse de Saint-Honoré prenaient part à la compétition régionale développement # 4 et ceux-ci se sont bien distingués.

Marika Champagne a ainsi remporté la première position au 50 mètres brasse et la deuxième position en quatre nages individuelles.

Henri Lacasse, lui, a obtenu la première position dans trois catégories différentes : le 50 mètres dos, le 50 mètres brasse et le 100 mètres libre.

L’entraîneure des deux athlètes beaucerons est Marylène Bouchard-Racine.

Compétition amicale

Le Club aquatique de la Haute-Beauce tiendra une compétition amicale durant la fin de semaine, soit le samedi 30 mars, à la piscine du Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce à Saint-Évariste.

Pour l’occasion, le CARHB a invité d’autres clubs de la région, dont ceux de Beauceville et de Sainte-Marie. Les compétitions se dérouleront de 13 h 30 à 16 h 30.