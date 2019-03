Adam Auclair parmi les meilleurs joueurs universitaires du Canada

Le joueur de l’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval, Adam Auclair, participera au 17e Défi Est-Ouest qui se tiendra à Ottawa le 11 mai prochain.

Le défi

C’est accompagné de cinq autres joueurs de son équipe, dont les deux Beaucerons Samuel Lefevbre et Jonathan Breton-Robert, que le demi-défensif montrera son savoir-faire durant le camp d’une semaine à l’Université de Carleton.

« Ce défi est pour les meilleurs espoirs au repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF) en vue de la prochaine année. C’est une semaine de pratique et après ça on a un match durant la dernière fin de semaine. »

Une belle occasion

Le joueur voit ce camp comme l’occasion de montrer avant sa dernière saison avec le Rouge et Or de quoi il est capable sur un terrain. Il se concentre sur cet objectif ne pensant pas trop à la possibilité de jouer professionnel à dans la NFL.

Adam est le deuxième de sa famille a participé au défi, après son frère Anthony qui joue dans la NFL depuis 2017.

« C’est sûr qu’ils sont tout le temps content. Mes parents me soutiennent beaucoup. Ils vont être-là. Ils vont être présents pendant presque toute la semaine. Ils vont venir voir les pratiques et vont venir voir le match aussi. Ils étaient contents et espèrent que je vais bien faire. »

Un camp pour apprendre

Adam voit également ce camp comme une occasion d’apprentissage. Il s’entraînera et jouera avec des joueurs qu’il connaît et d’autres qu’il apprendra à connaître. Aucun de ses entraîneurs ne sera présent.

« Je sais pas ça va être qui les coachs de cette année, mais techniquement c’est les coachs de l’est contre les coachs de l’ouest. Cette année il n’y aura pas d’entraîneur du Rouge et Or. On va apprendre des nouvelles choses. »

Les recruteurs seront sur place au moment de la partie finale du défi entre les équipes de l’ouest et de l’est du Canada.

« J’ai quand même vraiment hâte de recommencer à jouer. Parfois, l’hiver c’est long ça va faire du bien de remettre des épaulettes dans pas si longtemps.Je suis en plein entraînement. Je me prépare en ce moment avec les autres gars. On va arriver et on va être en forme pour ça. »

Prochains mois

Après ce camp, Adam profitera de l’été jusqu’au mois d’août pour travailler afin d'amasser de l’argent pour la prochaine saison universitaire.

Le défi lui permettra de jouer une dernière fois avant de recommencer avec l’équipe de l’Université Laval pour sa dernière saison qui sera déterminante pour son avenir dans le football professionnel.