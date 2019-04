Raphaël Lessard s’élancera sur l’ovale le plus rapide au monde à Bristol

Raphaël Lessard participera au Zombie Auto 150 de la série NASCAR K&N Pro East, ce samedi 6 avril. Et ce sera une première pour lui sur l’ovale du demi-mille le plus rapide au monde, le Bristol Motor Speedway, situé au Tennessee.

Celui-ci a d’ailleurs connu du succès auparavant sur ce circuit, puisqu’il avait remporté une épreuve en Super Late Model le 28 mai 2018. Il effectura d’ailleurs sa troisième visite sur ce tracé, qu’il connaît bien grâce aussi à son simulateur DCX à la maison.

« J’ai aimé la vitesse lors de mes deux courses à Bristol, avec l’inclinaison de la piste et la pression que l’on sent sur tout le corps en virage. Je vais certainement avoir du plaisir durant les 150 tours », a mentionné le jeune pilote.

Pour l’occasion, le Beauceron sera au volant de la Toyota #50 NAPA Belts & Hoses | FRL Express, préparée par l’équipe Bill McAnally Racing (BMR). Ce sera Doug George qui sera chef d’équipe à Bristol, lui qui a une vaste expérience dans le NASCAR. Le vétéran a plus de 230 courses à son actif comme pilote et chef d’équipe.

La course Zombie 150 sera présentée en direct sur FANSCHOICE.TV à 16 h 00. Pour consulter le lien, c’est ici . La course sera rediffusée le jeudi le 11 avril à 16 h 00, sur les ondes de NBCSN.

Analyse de la course de Martinsville

Le lundi après la course qui a eu lieu à Martinsville, Raphaël Lessard se retrouvait au Fairgrounds Speedway à Nashville, à la demande de Kyle Busch. Le pilote a pris part à des essais et à la mise au point de la Super Late Model que Kyle Busch utilisera lors du All American 400 qui aura lieu le 14 avril sur cette piste.

Après ces essais, le pilote, qui a été rejoint par téléphone, est revenu sur sa course en camionnette NASCAR qui s’est déroulée à Martinsville, le samedi 23 mars.

« La course m'a démontré que je suis capable de me battre avec les vétérans de la série. Je dois par contre améliorer ma vitesse de passage en virage (au point de changement de direction maximal entre les virages 1 et 2, et 3 et 4) tout en continuant à réaccélérer très tôt en sortie de virage pour optimiser ma vitesse sur les bouts droits, » a-t-il indiqué.

Après avoir discuté avec le personnel technique de Kyle Busch Motorsports, le pilote a réussi à améliorer les deux manœuvres et à rendre ses sorties de virage plus efficaces.