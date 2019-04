Le Giovannina mène la série 3-1 contre Montmagny

Le Giovannina rencontrait vendredi et samedi soir Décor Mercier de Montmagny pour jouer la troisième et la quatrième rencontre de la finale des séries éliminatoires dans le LHCS.

Vendredi 5 mars

La troisième rencontre se déroulait au domicile de Décor Mercier. Lors de la première période, Sainte-Marie a pris une agréable avance en marquant 4 buts. Dès le début de la deuxième période, l’équipe beauceronne a inscrit un cinquième but. En milieu de période, l’équipe hôte a finalement inscrit son premier but se reprenant en main. Décor Mercier a ainsi mis la rondelle à deux reprises en désavantage numérique. En troisième période, Montmagny a marqué trois autres buts remportant la partie 6 à 5. Le Giovannina mène toujours la série 2 à 1

Marqueurs pour Sainte-Marie : Joé Boutin (3 buts) et Maxime Cliche (2 buts)Marqueurs pour Montmagny : Jean-Christophe Laflamme (3 buts), Louis-David Bourgault (1 but), Jean-Daniel Gauthier (1 but) et Carl Gagné-Bernier (1 but)

Samedi 6 mars

La quatrième rencontre s’est déroulée sur la patinoire de l’équipe beauceronne. En première période, l’équipe visiteuse a inscrit 2 buts au début de la rencontre. Le Giovannina ne s’est pas laissé déconcentrer et quelques minutes plus tard a réduit l’écart. En demi-période, Montmagny a marqué de nouveau et en fin de période ce fut le tour de Sainte-Marie. En deuxième période, l’équipe de Sainte-Marie s’est reprise en comptant 3 buts de plus au début. En fin de période, Décor Mercier est venu réduire l’écart. En troisième période, le Giovannina a marqué à double reprise dès les premières minutes de jeu. Montmagny a inscrit à son tableau deux autres buts peu après. L’équipe locale ne laissa pas entrer un autre but et s’est assurée d’une victoire avec un dernier but mettant la marque de 8 à 6. Ils mènent la série 3 à 1.

Marqueurs pour Montmagny : Louis-David Bourgault (2 buts), Étienne Blais (2 buts), Jean-Christophe Laflamme (1 but) et William Campagna (1 but)

Marqueurs pour Sainte-Marie : Samuel Landry (2 buts), Yannick Drouin (1 but), Dave Boily (1 but), Mathieu Landry (1 but), Félix-Antoine Chabot (1 but), Maxime Cliche (1 but), Joé Boutin (1 but)

Les étoiles de la semaine

Première étoile : Jean-Chrystophe Laflamme de Décor Mercier, 4 buts et 4 aides

Deuxième étoile : Joe Boutin du Giovannina, 4 buts

Troisième étoile : Étienne Blais de Décor Merci, 2 buts et 3 aides