Le Giovannina gagne les deux premières rencontres de la finale des séries éliminatoires

Le Giovannina de Sainte-Marie et Décor Mercier de Montmagny se sont rencontrés à deux reprises cette fin de semaine pour la finale des séries éliminatoires.

Première partie

Vendredi 29 mars, le Giovannina jouait contre Décor Mercier à Montmagny pour la première rencontre des séries.

Le premier but de la partie fut marqué par Décor Mercier dès la première minute de jeu. À la fin de la première période, l’équipe beauceronne est venue créer l’égalité. En deuxième période, Sainte-Marie a marqué un deuxième but. En troisième période, le Giovannina a marqué deux fois mettant le pointage à 4 à 1. L’équipe de Sainte-Marie a remporté la première rencontre des séries.

Marqueurs de Sainte-Marie : Maxime Cliche, 2 buts

Yannick Drouin, 1 but

Félix-Antoine Chabot, 1 but

Marqueur de Montmagny : Keven Jalbert, 1 but

Deuxième partie

Le soir d’après, ce fut le tour de Décor Mercier de venir visiter Sainte-Marie pour la deuxième rencontre des séries.

En première période, Sainte-Marie a marqué à deux reprises en avantage numérique. Tandis que Montmagny n’a mis la rondelle qu’une fois dans le filet. En deuxième période, les visiteurs ont créé l’égalité 2 à 2. Quelques minutes plus tard, le Giovannina a pris de l’avance en marquant un troisième but. En troisième période, les Beaucerons ont fait un nouveau but ce qui leur a permis de gagner la partie 4 à 2.

Ainsi, le Giovannina de Sainte-Marie mène donc la série 2 à 0.

Marqueurs de Montmagny : Louis-David Bourgault, 1 but

Étienne Blais, 1 but

Marqueurs de Sainte-Marie : Charles Bety, 2 buts

Samuel Landry, 1 but

David Allen, 1 but

Les étoiles de la semaine

La première étoile : Maxime Cliche du Giovannina, 2 buts et 2 aides

La deuxième étoile : Charles Bety du Giovannina, 2 buts et 1 aide

La troisième étoile : Jean-Philippe Fecteau du Giovannina, 2 victoires