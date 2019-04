La troupe de danse des Lynx de nouveau championne

La troupe de danse des Lynx de l’école Jésus-Marie de Beauceville a participé à la compétition The Beat à Montréal, les 6 et 7 avril dernier.

L’équipe a terminé en première position sur trois équipes. Les Lynx ont récolté la mention or pour leur performance avec une note qui s’approche des 90 %.

Prochaine compétition

Leur saison se terminera à la compétition Hit the Floor en mai prochain. En janvier dernier et en avril, la troupe a gagné les finales et aimerait remporter une troisième fois les honneurs.