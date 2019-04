Tournoi provincial des paramédics du Québec : les grands honneurs pour l’équipe de la Beauce

Le Tournoi provincial des paramédics du Québec se déroulait cette fin de semaine durant trois jours consécutifs, du 12 au 14 avril. L’équipe de hockey de paramédics de Cambi prenait part à cette 16e édition qui avait lieu à l’aréna Florian-Guindon à Saint-Eustache.

De toutes les équipes qui prenaient part à l’événement, l’équipe a été la seule à obtenir une fiche parfaite lors du tournoi.

Au terme de celui-ci, l’équipe de la Beauce a ainsi remporté les grands honneurs en classe Participation, hier. Ils affrontaient alors l’équipe des Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière (SPLL). Le parcours a été parfois difficile, en raison notamment de la perte d’un joueur qui s’est blessé. Mais la formation beauceronne a obtenu la victoire sur l’équipe de la ville hôte du tournoi par la marque de 4-2.





« On était dans leur ville, avec leurs partisans. On était l’équipe de la Beauce, on n’avait pas personne pour nous autres dans les estrades, eux, tout leur fan club était là pour la finale », a mentionné le responsable de l’équipe, M. Steeve Fecteau.