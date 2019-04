Festival C de Trois-Rivières : plusieurs équipes des Valkyries étaient en action

Plusieurs équipes des Valkyries ont participé au Festival C de Trois-Rivières durant la fin de semaine du 12 au 14 avril derniers. Celles-ci se sont d’ailleurs illustrées lors de ce week-end.



L’équipe novice C1 a remporté la médaille d’argent dans la division 1. La formation a ainsi gagné la partie au compte de 6-5 contre Lévis.



Quant à l’équipe novice C2, celle-ci a mis la main sur la médaille d’or dans la division 2. L’équipe a obtenu une victoire de 5-3 contre Thetford.



La formation novice B, elle a également remporté une médaille d’or dans la division 2, en gagnant la partie 7-4 contre Lévis.



Après avoir connu une saison parsemée de défis, l’équipe benjamine C est revenue avec l’or en remportant la finale par la marque de 4-3 contre la formation de Blainville, dans la division 2.

Les équipes moustique 1, moustique 2, novice A et atome C ont, quant à elles, travaillé dur à toutes leurs parties et ont fait vivre de belles émotions aux parents et aux entraîneurs.

Cette fin de semaine a conclu de belle façon la saison 2018-2019 des équipes des Valkyries. Celles-ci seront de nouveau en action lors de la nouvelle saison qui débutera en septembre.