Andrée-Anne Côté, une aussi bonne athlète qu'étudiante

La nageuse artistique de Saint-Georges, Andrée-Anne Côté a reçu une bourse de 4000 $ pour son excellence académique, lors de la 15e édition du Programme de bourses Cascades en collaboration avec la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec .

Cette bourse récompense les efforts académiques et sportifs de 22 récipiendaires, âgés de 15 à 28 ans dans différentes disciplines à travers le Québec.

La jeune nageuse est étudiante en sciences de la nature au Cégep Garneau et a maintenu une moyenne de 92% à ses deux dernières sessions. Elle s’entraîne à temps plein et depuis mars elle se trouve à l’extérieur du pays pour des camps et des compétitions.

La Georgienne excelle également dans son sport. D’ailleurs elle a récemment gagné en Grèce trois médailles, dont l’une, d’or en équipe. Elle désire participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Elle n’a pas l’intention d’abandonner ses études et continuera à suivre des cours en lignes afin d’aller étudier en médecine lorsqu’elle prendra sa retraite sportive.

Andrée-Anne n’a pu être présente à la remise, car elle est en préparation pour les Séries mondiales au Japon qui se déroulent du 27 au 29 avril.