Le Studio-Unis de la Beauce au 39e championnat international

La fin de semaine dernière, le Studio-Unis de la Beauce a participé au 39e championnat international de karaté qui se déroulait au PEPS de l’Université Laval. Le club a envoyé 18 représentants. Il y avait plus de 1500 athlètes d’élite qui venaient d’une douzaine de pays.

Résultats enfants

Laura-Jeanne Caron : première présence sur les tatamis de compétition, 4e place kata armé.

Maëly Jalbert : 2e place kata armé open.

Lucas Roy : 1re place kata extrême musical, 3e place kata armé musical et 3e place kata extrême.

Derek Breton : 1re place kata armé musical,1re place kata musical open, 1re place kata créatif extrême et 1re place kata armé open.

Olivier Ménard : 3e place kata armé

Christophe Jalbert : 4e place kata armé musical.

Alexy Grondin : 4e place kata armé musical.

Résultats adultes

Jean-Pierre Caron : 1re place kata musical, 1re place kata créatif, 2e place kata kenpo, 2e place kata chinois et 3e place kata musical armé.

Suzie Roy : 2e place kata créatif armé, 2e place kata kenpo et 4e place kata traditionnel armé.

Daniel Guay : 1re place kata kenpo, 1re place kata traditionnel et 1re place kata armé open.

Spectacle de tournoi

Le tournoi s’est terminé par un spectacle sous la direction de Jessyca Poulin, fille de Monsieur Clermont Poulin et de Claire Cocozza, co-promoteur de l’événement. Six Beaucerons ont eu la chance de faire partie du numéro.Les meilleurs de chacune des divisions ont fait des prestations et se sont affrontés une dernière fois.

Autres participants du Club

Samuel Labrie, Nicolas Ménard, Philip Poulin, Jean-Gabriel et Jean-Raphaël Chrétien, Yohann Grondin, ainsi qu’Édouard et Gabriel Pomerleau ont également participé aux compétitions.