Une deuxième course en série NASCAR Gander Outdoors Truck pour Raphaël Lessard

Le vendredi 3 mai prochain, Raphaël Lessard visitera pour la première fois l’ovale d’un mille du Dover International Speedway, au Delaware, au volant de la Toyota Tundra No 46 FRL Express | Spectra Premium.



Le pilote beauceron participera à sa deuxième de trois courses du programme 2019 en camionnette, avec Kyle Busch Motorsports (KBM) lors de ce nouveau tour de piste.

Ce troisième niveau en NASCAR amènera le pilote à se mesurer à des pilotes expérimentés, mais aussi à des plus jeunes, qui sont aussi en période d’apprentissage du métier.

« Mon équipe et moi avons beaucoup appris à Martinsville. Après avoir enregistré le 9e chrono lors des essais, puis [m’être] qualifié 7e, nous sommes confiants de pouvoir bien faire », a affirmé Lessard, après la ronde de Martinsville.



Le Beauceron est heureux de se retrouver à Dover, qui est la piste la plus rapide sur laquelle il n’a jamais couru. Le pilote a dit se sentir également mieux préparé que lors de sa première course en camionnette à Martinsville, en mars dernier.

Des performances améliorées à chaque sortie



Les 9 et 10 avril derniers, les essais qui ont eu lieu au Bristol Motor Speedway, avec Kyle Busch Motorsport, ont donné l’occasion à Raphaël Lessard de mieux comprendre le comportement de sa camionnette Toyota Tundra No 46 FRL Express | Spectra Premium.

« En plus des leçons apprises, nous avons eu deux journées d’essais à Bristol. J’ai beaucoup appris lors de ces deux journées, en travaillant avec l’équipe. Ce qui m’arrive est extraordinaire et je veux remercier encore une fois mes parents et mes partenaires, ainsi que toute l’équipe qui m’aide à améliorer mes performances à chaque sortie », explique Raphaël Lessard.

Des résultats remarquables

Après avoir effectué trois saisons dans les courses de haut niveau, les résultats obtenus par Raphaël Lessard peuvent être qualifiés de remarquables. Celui-ci a ainsi obtenu 10 victoires, 23 top-5, 23 top-10, quatre positions de tête pour le départ, et le titre de champion 2016 en série CARS Super Late Model.



En plus des trois courses en série NASCAR Gander Outdoors Truck auxquelles le pilote prend part, l’équipe Raphaël Lessard Racing souhaite ajouter à son programme des courses en séries K&N, ARCA et autres liées à NASCAR.

Horaire de la course



Les essais se dérouleront le jeudi 2 mai, de 14 h 05 à 14 h 55, et de 16 h 05 à 16 h 55. Les qualifications auront lieu à 13 h 10.

Le Jegs 200 du Dover International Speedway sera présenté le vendredi 3 mai à 17 h 00 HNE sur FOX, MRN et SiriusXM NASCAR 90.