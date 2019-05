Dynamophilie : le Maple Fest tiendra sa 1re édition cette fin de semaine

Le dimanche 5 mai, une compétition de dynamophilie se tiendra à la polyvalente Saint-François de Beauceville, de 10 h 30 à 16 h 00. Le Maple Fest 2019 réunira près de 25 athlètes de cette discipline provenant de partout au Québec.



Quatre athlètes de la région prendront part à cette compétition régionale de l'Association canadienne d (CPA) : Billy Poulin-Larivière, qui s’occupe aussi de l’organisation au niveau de la logistique, Samuel Busque, Éric Fortin, David Drouin et Jessy Rodrigue.

Les athlètes participeront à trois épreuves, lors de cette journée, soit la flexion des jambes, le développé couché au banc et le soulevé de terre. En tant qu’organisateur de l’événement, Billy Poulin-Larivière ne prendra part qu'aux deux dernières épreuves.

« Vu que je suis l’organisateur, je [ne] participe pas vraiment à la compétition en tant que tel. Je voulais quand même lever, parce qu’il va y avoir des membres de ma famille qui vont venir voir », a mentionné l’athlète de Saint-Georges.

Différents prix et bourses seront remis à l’issue de la compétition, soit un montant total de 500 $ en argent, de même que deux sacs d’entraînement du Cardio Gym 24H et de Planète Nutrition de Saint-Georges, qui sont d’une valeur de 260 $ chacun.

Un événement au profit du CALACS de Chaudière-Appalaches



Tous les profits de l’événement permettront de soutenir également une bonne cause : les profits amassés seront donc remis en totalité à l’organisme du CALACS Chaudière-Appalaches.



Billy Poulin-Larivière souhaite déjà répété l’expérience pour les années à venir.

« J’aimerais créer un événement qui reviendrait peut-être aux trois-quatre ans et que ça grossisse », a-t-il énoncé.

Nombreux commanditaires



De nombreux commanditaires collaborent à cette première édition du Maple Fest 2019 : D.A.N. Express, Planète Nutrition Saint-Georges, Cardio Gym 24H Saint-Georges, TechXpert, Meubles Léon Saint-Georges, Excavation Lapointe et Fils, Boa-Franc, GD Transport/Larivière et Fils, Les Constructions PAD, Groupe Beaubois Inc., Les Caisses Desjardins, La ferme Gérard Veilleux et Fils, La ferme B.C.A SENC et la polyvalente Saint-François de Beauceville.

Une nouvelle catégorie au niveau plus élevé



Depuis février, Billy Poulin-Larivière, se retrouve dans la catégorie Open des 24-32 ans, dans les 242 livres et moins, une classe de compétition de plus haut niveau.

« Les records sont beaucoup plus élevés. Pour les deux-trois prochaines années, je ne pense pas gagner beaucoup de records », a affirmé l’athlète de Saint-Georges.