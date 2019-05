Raphaël Lessard termine 11e à Dover au Delaware

Raphaël Lessard a terminé 11e lors de la série NASCAR Gander Outdoors Truck qui avait lieu les 2 et 3 mai derniers. Il s’est cependant démarqué lors des sessions d’essais en enregistrant le tour le plus rapide sur le circuit du Dover International Speedway.

À bord de sa camionnette Toyota Tundra no 46 FRL Express | Spectra Premium, le jeune pilote beauceron a enregistré le tour le plus rapide lors de la première session d’essais parmi les 32 pilotes en piste, et a réalisé le sixième meilleur temps lors de la deuxième séance.

« Je me suis senti à l’aise dès le début. J’ai appris les caractéristiques de la piste à chaque sortie et à réduire mes temps. Lors de mon tour le plus rapide avec des pneus neufs, j’ai fait attention afin de trouver leur limite à froid », explique le pilote.

Course

Qualifié en septième position (0,316 sec. de la pole), Raphaël Lessard a pris le départ cinquième (le pilote devant lui sur la grille a changé son moteur et a été relégué à l’arrière en queue de peloton par les officiels). Oscillant entre la sixième et la quinzième position, il s’est battu sans relâche pour croiser le fil d’arrivée en onzième place.

« La camionnette sous-virait en début de course et j’ai su adapter mon pilotage afin de compenser. Je n’avais jamais senti les effets aérodynamiques comme ici, la piste étant très rapide. Quand je suivais deux ou trois camionnettes, je ne recevais plus d’air sur l'avant de la voiture et elle sous-virait encore plus. Ça rendait les dépassements plus difficiles sur cette piste étroite. », a analysé Raphaël Lessard.

Le jeune pilote a ajouté qu’il aurait aimé terminer parmi les 10 premiers. Raphaël Lessard se retrouvera de nouveau en piste avec l’équipe de KBM à Bristol au mois d’août.