Une carte impressionante pour le Gala de boxe St-Georges Ford

Le super gala de boxe sera de retour pour une 6e édition le 25 mai prochain à l’aréna de Saint-Côme. L’événement sportif, qui ne cesse de monter en visibilité, attira cette année encore des figures de proue de la boxe, tant bien de calibre provincial que national.

Durant cette soirée, 14 combats seront présentés aux friands de boxe. Les organisateurs s’attendent encore une fois à aller chercher un achalandage avoisinant les 1000 spectateurs. Nouveauté cette année : ceux qui désirent étirer leur soirée pourront le faire grâce à une animation musicale qui sera assurée par le groupe Les Zigneux.

Un gala qui gagne en notoriété

L’événement sportif est de plus en plus connu dans le milieu de la boxe.

« Les gens qui viennent boxer chez nous aiment leur expérience. Chez nous, ils ont leur chambre, les lumières, la sonorisation, ils sont filmés et projetés en live. Il n’y a pas beaucoup de galas qui offrent une expérience comme celle-là », explique Éric Gosselin, propriétaire du Studio santé gym 24h.

Une carte impressionnante

Il s’agit probablement de la carte la plus ambitieuse depuis la création de l’événement. Rappelons que le Gala de Boxe St-Georges Ford permet aussi à plusieurs boxeurs locaux de faire bonne figure devant leurs familles et leurs amis, en plus de se faire connaître par la gens de la Beauce. Cette année, plus de 10 athlètes de la région participeront à l’événement.

En finale, Hubert Poulin se mesurera à Justus Tshisungu, du Club Canada fighting Mtl. Le joueur du Cool FM se dit confiant.

« Je me base sur mes capacités et je me sens prêt à affronter n’importe qui », a confié l’athlète multidisciplinaire qui ne compte pas s’incliner à domicile.

Ce dernier a tenu à inviter la population en grand nombre puisqu’il s’agira peut-être de son dernier combat à Saint-Côme. « L’année prochaine, il y aura peut-être des changements si je passe chez les professionnels », a-t-il ajouté en laissant planer une aura de mystère.

Place aux femmes

Les spectateurs auront aussi droit à un match féminin. La boxeuse de Saint-Georges, Émilie Gendron, affrontera Gabrielle La guerre du club Energybox de Saint-Romuald. Il s’agira d’un quatrième combat pour la Beauceoronne qui est aussi entraîneuse au Studio santé gym 24h. Cette dernière a remarqué un engouement chez les femmes de la région pour ce sport.

Liste des combats

Phil Paquet (dans la catégorie 220lbs et plus) de Saint-Georges a confirmé sa participation.

William Paquet (19 ans, vice champion canadien, de Jonquière) contre Jonathan Bourget (Energybox)

Frédéric Blais (de Breakeyville, gagnant des gants de bronze et gant d’argent 2018) contre

Ader Joseph (Club de boxe champion Montréal)

Charles Veillette (14 ans, champion gant doré 2018) contre Noham Hans

Mohamed Abdoli (Club de boxe de l’est Montréal) contre James Tremblay (Energybox)

Karl-Éric Labonté (91 combats, gagnant de la coupe Imperium international 2017) contre Hussein Laserre (Club Champion Montréal)

Billets

Il sera possible de se procurer des billets au coût de 25$ dès jeudi au Studio Santé Gym 24h (418-227-7373) et au Boston Pizza Québec (418-228-8212).

Les groupes et les entreprises pourront réserver des tables VIP, d’une capacité de 10 personnes, pour un montant de 350$.

L’organisation invite aussi toutes les entreprises de la région qui souhaitent obtenir de la visibilité ou des billets à contacter les organisateurs du gala par leur page Facebook ou par courriel (larochellel2@bostonpizza.com ET eric.gosselin@studiosantegym.ca).