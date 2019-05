Inscriptions pour la 9e édition du Défi Beauceron Desjardins

La 9e édition du Défi Beauceron Desjardins (DB19) se tiendra le samedi 15 juin prochain dans les rues de Saint-Prosper.

L’évènement très populaire et familial réunit les gens de tous âges. Année après année, le Défi Beauceron Desjardins se démarque par son animation et son ambiance festive le long du parcours, alors que des chanteurs y sont installés pour divertir les coureurs.

Différents défis

Les participants pourront choisir entre différents défis, soit le 21.1km Altrum, le 10 km Telus, le 5 km Subway (course ou marche) ou encore le 2 km des enfants présenté par Les Pères nature (12 ans et moins).

Pour le trajet du demi-marathon (21,1km), les organisateurs ont choisi de revenir au trajet initial, le départ se fera à Sainte-Aurélie. Cette décision fut prise afin de rendre l’expérience agréable et de faciliter le parcours. Pour cette édition, le 15 km a été exclu pour que les participants soient en plus grand nombre dans les principaux défis.

Soutenir la communauté

Le DB est un organisme à but non lucratif (OSBL). L’argent amassé lors de l’événement sera acheminé majoritairement dans les services aux coureurs. Également, le Défi Beauceron encourage financièrement différentes causes ou projets dans la région. L’an dernier, le DB a donné un coup de pouce à la Maison de l'Olivier des Etchemins pour la réalisation d'un voyage humanitaire, aux Marcheurs et Coureurs du Québec (MCQ), à la Fondation du Cœur Beauce-Etchemin, à Moisson Beauce pour soutenir les sinistrés des inondations, ainsi qu’à des jeunes de 6e année pour un voyage à Boston.

Tarification et inscription

Les frais d’inscription avant 19 mai

Courses adultes : 40 $

Course 2 km (12 ans et moins) : 12 $

Chaque coureur recevra son chandail officiel du DB19, une médaille de l’événement et aura droit à un goûter d’après-course. La course de chaque participant sera chronométrée par un système de puce électronique.

Inscription après le 19 mai

Impossible d’obtenir le chandail

Courses d’adultes : 32 $

Course 2 km (12 ans et moins) : 20 $

Pour procéder à votre inscription, ou pour de plus amples renseignements sur le Défi Beauceron Desjardins, visitez le site Web www.defibeauceron.com ou suivez la page Facebook « Défi Beauceron ».