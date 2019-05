Vanessa Drouin et Jérôme Bernard obtiennent trois titres de champion canadien et plusieurs médailles

Vanessa Drouin et Jérôme Bernard participaient au Championnat canadien de la fédération de la World karate and kickboxing commission (WKC) qui avait lieu au Palais des congrès de Gatineau, du 16 au 19 mai. Les deux athlètes de Saint-Simon-les-Mines ont d’ailleurs très bien performé, revenant au bercail avec trois titres de champion national, deux médailles d’argent et une de bronze.



Vanessa Drouin



Vanessa Drouin a très bien fait lors de cette fin de semaine compétitive. Celle-ci a obtenu une 1re position en kata korean, kata provenant majoritairement du style taekwondo.



Elle a également obtenu une 2e position en kata synchronisé, faisant équipe avec Jérôme Bernard. L’athlète a finalement terminé avec une 3e position en kata softstyle, ce type de kata provenant du style chinois, comme le kung fu et le wushu.

« C'était beaucoup de travail de maîtriser plusieurs katas dans différents styles. Il y a toujours place à l'amélioration, c'est certain. J'aurais voulu revenir avec plus qu'une médaille d'or, mais je suis tout de même contente de mes performances », a mentionné Mme Drouin.

Jérôme Bernard

Le coéquipier de Vanessa Drouin, Jérôme Bernard, a également très bien fait lors de ce championnat.

L’athlète a ainsi terminé 1er en kickboxing -70 kg, 1er dans la catégorie pointfight -70 kg et 2e en kata synchro.

Jérôme Bernard a réalisé ses meilleures performances à vie, lors de cette fin de semaine, effectuant d’excellents combats.



Des compétiteurs de partout au Canada

Le Championnat canadien de la WKC regroupait des compétiteurs de partout au pays, soit le Québec, l’Alberta, l’Ontario et Terre-Neuve.

Le 9 février dernier, Vanessa Drouin et Jérôme Bernard s’étaient préalablement qualifiés lors des provinciaux de la WKC qui ont eu lieu à Repentigny.

Les deux athlètes tiennent à remercier tous leurs commanditaires : le Studio Santé Gym, Métal Labonté, ainsi que R2M Trophés.