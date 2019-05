Série Arca : Raphaël Lessard participera au General Tire #Anywhere is possible 200

Le 31 mai prochain, Raphaël Lessard poursuivra la compétition en participant au General Tire #Anywhere is possible 200. Cette course, qui se déroulera sur le circuit Pocono Raceway, sera la deuxième course de la saison du pilote en série ARCA Menards et avec l’équipe de KBR.

Lors de cette journée, une seule voiture se retrouvera en piste, mais le pilote beauceron a bien l'intention de remonter sur le podium. Il se retrouvera au volant de la voiture #28 grâce au support de la compagnie Les cuisines Thermo-Bois.

Des essais libres sont prévus, le mercredi 29 mai, sur ce tracé triangulaire irrégulier surnommé The Tricky Triangle. Ce sera d’ailleurs une première visite sur ce parcours pour Raphaël Lessard. Cette année, chaque course ajoutée au calendrier a une valeur particulière pour lui.

« J’ai hâte d’être au volant de nouveau, ce sera plaisant de rouler à Pocono et de collaborer avec l’équipe de KBR pour une deuxième fois. Nous sommes restés sur notre faim à Pensacola et nous voulons performer jusqu’au drapeau à damiers, » a mentionné avec détermination le pilote.

Étant le seul pilote de l’équipe pour cette épreuve, Raphaël Lessard collaborera avec le propriétaire Mike Bursley et Jeff Stankiewicz comme chef d’équipe, celui avec qui il avait travaillé à Pensacola.



Le Beauceron recevra à nouveau le support de l’équipe KBR, qui sont des spécialistes en séries Super Late Model et en ARCA. Cette collaboration permettra à Raphaël Lessard de mieux s’adapter et d’améliorer la qualité de sa prestation.



Horaire de course



Les essais pour cette course auront lieu à 9 h, alors que les qualifications se feront à partir de 12 h. La course débutera quant à elle à 17 h 45 (HNE) et sera diffusée sur FOX (FS2) à 20 h. Pour plus de détails, c’est ici .

Des essais en Iowa pour la Série NASCAR Gander Outdoors Truck

Raphaël Lessard a également participé à une journée d’essais sur la piste du Iowa Speedway, le 20 mai dernier, à Newton. Ces essais avaient pour but de peaufiner la mise au point d’une camionnette de l’équipe Kyle Busch Motorsports (KBM), qui sera en piste le 15 juin prochain.

C’était un deuxième exercice technique de la sorte pour le pilote beauceron, un signe de confiance et de progrès de la part de celui-ci, et de la confiance que lui témoigne l’équipe KBM et Toyota Racing Development (TRD).