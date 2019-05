Stéphane Poulin, Vincent Drouin et Vincent Boutin à la tête de l'Assurancia

Le club de hockey Assurancia Junior AA a annoncé le retour de son entraîneur-chef pour la prochaine saison, Stéphane Poulin. Il entamera sa 5e saison à ce poste, sa 7e dans l’organisation et sa 14e année dans le circuit Loubier.

Nouvel adjoint

Pour des raisons d’ordre professionnel, son adjoint des deux dernières années a quitté. Un ancien joueur de l’organisation qui a joué sous les ordres de Poulin, Vincent Boutin le remplacera. Il a joué deux saisons avec Saint-Georges pour le Cleri. À 24 ans il arrive avec un excellent bagage derrière un banc, puis qu’il a été assistant-entraîneur durant 5 ans chez les Panthères Juvénile, où il a gagné 1 championnat et une coupe Dodge. Récemment diplômé en enseignement, il sera un atout de taille pour l’équipe.

Vincent Drouin sera de retour pour compléter l’équipe d’entraîneur, lui qui a fait son apparition l’an dernier avec l’équipe.

« Je veux d’abord remercier Sasha Roy Lalonde pour son implication et son dévouement, il a été incroyable pour nous, je lui souhaite bonne chance pour son futur. Pour ce qui est de l’arrivée de Vincent Boutin, il arrive avec des connaissances et de l’expérience, je l’ai dirigé et je sais que c’est une personnalité attachante et surtout un maudit bon gars qui amène beaucoup de compétence avec lui, il a l’ADN du club dans les veines tout comme l’autre Vincent(Drouin). Boutin va gérer les défenseurs de l’équipe et s’occuper des unités spéciales. Pour Vincent Drouin, j’ai vraiment aimé son travail l’an dernier, il apporte aux discussions et j’aime m’appuyer sur lui pour prendre mes décisions, il va aussi en collaboration avec l’autre Vincent s’occuper des unités spéciales. » Stéphane Poulin

L’Assurancia a confirmé le retour de sa préposée à l’équipement et santé Olivia Lacroix, celle-ci agit comme la maman du groupe et s’occupe de bien être des joueurs et de leurs bobos.

Tournoi de golf annuel

Rappelons que le club tiendra son tournoi de golf annuel (2e édition) pour lancer la saison, le 17 août au club de golf de Beauceville. Il est possible de former une équipe de quatre en communiquant via la page Facebook de l’équipe ou auprès des joueurs. Pour 100$ le golf, la voiturette et le souper sont inclus.

Le camp d’entraînement va débuter le 23 août, une trentaine de joueurs ont été invités.