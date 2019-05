Le CFER de Beauce remporte une 2e position aux Olympiades Réussite-Jeunesse

Les 28, 29 et 30 mai derniers, les huit jeunes du CFER de Beauce ont accompli encore une fois un bel exploit lors des Olympiades Réussite-Jeunesse qui se déroulaient du côté de l’Université Bishop de Lennoxville. Après avoir été champion provincial huit fois en 12 ans, le CFER est revenu cette année avec une 2e position.

Lors de cette 13e édition, tous les CFER du Québec étaient représentés lors des trois journées de compétition. 23 écoles se disputaient donc le titre de champion provincial.

Un lien d’appartenance au CFER

Le CFER a su se démarquer, malgré un niveau de compétition très relevé, et obtenir cette 2e position au total des quatre épreuves qui étaient au programme (génie en herbe, expression orale, habileté manuelle et activité sportive)

« Cela a été 3 journées magiques qui ont contribué à souder encore plus notre lien d’appartenance avec notre CFER. Nous avons connu une année formidable, avec des enseignants dévoués et qui contribuent à faire de nous des citoyens engagés, des personnes autonomes et des travailleurs productifs », ont affirmé Alexandra Laroche et Jenny Rousseau.