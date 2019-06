Raphaël Lessard prendra part à deux courses d’ici la fin juin

Ce samedi 15 juin, Raphaël Lessard sera en piste sur le circuit du Iowa Speedway de Newton, aux États-Unis. Il sera au volant de la camionnette #17 Réseau dynamique | FRL Express, préparée par l’équipe DGR-Crosley. Il s’agira de sa première participation en NASCAR Gander Outdoors Truck Series avec l’équipe et de sa troisième sortie dans cette série. En 2016, le pilote a remporté le CARS Tour Championship avec DGR-Crosley.

Essais concluants en mai

Raphaël Lessard a effectué des essais concluants sur l’ovale de 7/8 de mille, le 21 mai dernier.

« La semaine dernière je suis allé chez DGR-Crosley pour y faire ajuster mon siège et j’ai pu discuter avec l’équipe et mon chef d’équipe, Kevin ‘’Bono’’ Manion. C’est un vétéran de la course automobile qui a remporté des victoires et a travaillé pour des équipes de pointe, cela promet pour la course ce week-end », a-t-il commenté.

Horaire et diffusion

Ce samedi, les essais auront lieu de 9 h 30 à 11 h 00 HNE et de 11 h 30 à 12 h 55 HNE. Les qualifications se dérouleront à partir de 17 h 35 HNE et il sera possible de suivre cette course à 20 h 30 HNE sur FS1 – FS2 (qualifications) & MRN.

Le Resto L’Express diffusera également la course sur place, à Saint-Joseph. Pour réservation, il suffit de téléphoner au 418 397-4058.

Dévoilement des couleurs de la voiture NASCAR Pinty’s #07 Société Louis Jacques | FRL Express

Le 29 juin prochain, Raphaël Lessard sera à bord d’une voiture préparée par Dumoulin Compétition pour la troisième épreuve du Championnat de la série NASCAR Pinty’s qui se déroulera à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Le 18 juin, dès 10 h, aura lieu le dévoilement des couleurs de la voiture NASCAR Pinty’s #07 Société Louis Jacques | FRL Express à l’Autodrome Chaudière et la population est d’ailleurs invitée à assister à l’événement.

Cette journée sera aussi l’occasion pour Raphaël Lessard d’effectuer des essais en piste. Le pilote croit que ces essais lui donneront un bon avantage pour la course en Pinty’s.