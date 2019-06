Les Jarrets Noirs sont toujours parfaits en six rencontres

Vendredi soir, au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil, les Jarrets Noirs de Beauce ont défait facilement le Bar M de Saint-Etienne par la marque de 10 à 0, en six manches. Dans la victoire, le lanceur partant Félix Pelletier a retiré huit frappeurs au bâton et Vincent Vachon a frappé un circuit de deux points.

Ayant peu de profondeur au monticule pour cette joute, les Jarrets Noirs ont envoyé Félix Pelletier afin de dépanner l’équipe. Ce dernier s’est fort bien tiré d’affaire lors des deux premières manches en retirant six frappeurs au bâton, tout en accordant deux buts sur balles.

Les Jarrets Noirs ont marqué le premier point dès la première manche. Après avoir frappé un simple, Yanick Lachance a volé le deuxième et le troisième but. Lachance a ensuite croisé le marbre après un mauvais lancer.

En troisième manche, les Beaucerons ont ajouté deux points. Avec deux coureurs en position de marquer, Frédéric Parent a frappé un roulant qui a fait marquer Jonathan Dulac. Puis, Bernard Parent a frappé un simple qui a poussé Yanick Lachance au marbre.

Quatre autres points ont été ajoutés à la manche suivante pour les locaux. Tout d’abord, le lanceur adverse a accordé quatre buts sur balles aux Jarrets Noirs. Frédéric Parent a ensuite frappé une très haute chandelle à l’avant-champ, alors que les buts étaient remplis. Chandelle que la défensive a laissée tomber et qui a permis à deux autres joueurs de venir marquer.

En cinquième manche et un pointage de 6 à 0, Vincent Vachon a cogné son 3e circuit de la saison, bon pour deux points.

Vincent Vachon et Yanick Lachance ont produit les 9e et 10e points des Beaucerons pour mettre fin à la partie.

Pelletier a connu un fort match, lançant cinq manches complètes et n’accordant que trois coups sûrs. Julien Lessard a lancé la dernière manche pour les Jarrets Noirs.

L’attaque des Jarrets Noirs a produit neuf coups sûrs. Vincent Vachon, Jonathan Dulac et Bernard Parent en ont frappé deux chacun. Vachon et Frédéric Parent ont produit trois points, alors que Yanick Lachance et Alex Potvin ont croisé le marbre à trois reprises.

« Félix Pelletier nous a donné une grosse performance sur la butte, disait l’entraîneur-chef Guillaume Drouin. Nous avions un manque de lanceur pour cette rencontre, alors qu’il nous donne cinq bonnes manches comme cela ce soir était inespéré ».

Prochaine rencontre

Dès dimanche, les Jarrets Noirs seront en action pour ce qui sera la deuxième manche de la guerre de la 73. En effet, ils seront du côté du stade Julien-Faucher, à Sainte-Marie, pour y affronter le Rover, à 19h.