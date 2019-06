Une 9e position pour Raphaël Lessard sur la piste du Iowa Speedway

Raphaël Lessard se retrouvait en piste hier pour le M&M’s 200, présenté par Casey’s General Store, sur le circuit ovale du Iowa Speedway. À l’issue de la course, le pilote a terminé en 9e position, réalisant ainsi sa meilleure performance en camionnette NASCAR jusqu’ici.

La pluie avait mené à l’annulation de la séance de qualifications et au report de la course qui devait avoir lieu samedi le 15 juin. La répartition des pilotes sur la grille de départ a été effectuée, quant à elle, selon les points accumulés par les propriétaires cette saison.

Alors qu’il avait réalisé les 3e et 2e meilleurs chronos lors des séances d’essais, la situation ne les favorisait guère, lui et l’équipe DGR-Crosley. Partant 13e au départ de cette épreuve de 200 tours, Raphaël Lessard a su tirer le maximum de sa camionnette pour terminer en 9e position. Selon lui, la communication était facile avec les équipiers, et lui-même a tout donné lors de la course, se montrant patient.

« Les pneus usent rapidement sur cette piste et la camionnette était très rapide sur des pneus neufs alors que le sous-virage revenait après 15 ou 20 tours. L’équipe essayait toutes sortes de réglages pour le corriger. Cela m’a coûté de précieuses secondes lors des arrêts aux puits, toutefois, j’ai été patient à chaque relance et cela a payé. La camionnette se comportait un peu mieux dans les derniers tours. D’ailleurs, nous avons eu de belles batailles avec les autres pilotes et c’était plaisant », a expliqué Raphaël Lessard, heureux de sa performance sans faute.

La météo mêle les cartes

Le samedi, l'équipe #17 Réseau dynamique | FRL Express avait effectué plusieurs modifications aux réglages pour se familiariser avec le comportement de la camionnette. Les temps réalisés lors des deux séances d’essais (P3 et P2) laissaient présager une qualification dans le top 5, si la météo n’avait pas mêlé les cartes.

« J’ai beaucoup appris depuis le début de la saison et ça continue à chaque course. Merci à mes partenaires, Réseau Dynamique et toutes les personnes impliquées depuis plusieurs années, tout cela est grâce à vous », a conclu Raphaël Lessard.

Prochaines épreuves

Les prochaines épreuves auxquelles prendront part le pilote auront lieu le 29 juin, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, en Séries NASCAR Pinty’s et NASCAR Late Model.