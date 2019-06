Tour de Beauce : Serghei Tvetcov remporte l'épreuve contre-la-montre

Voir la galerie de photos

Le cycliste Serghei Tvetcov, de la formation Floyd’s Pro Cycling, a gagné pour une 2e année consécutive le contre-la-montre individuel, vendredi matin, lors de la première partie de la 3e étape du Tour de Beauce, à Saint-Prosper.



Le meneur au classement général, Nicolas Zukowsky (Floyd’s Pro Cycling), a réussi de justesse à conserver son maillot jaune.



Toujours fort rapide sur ce type d’épreuve, Tvetcov, 30 ans, a réalisé un temps de 24 min 27sec. Il a battu le Québécois Adam Roberge de l’équipe canadienne par 12 secondes. L’Américain Brendan Rhim, de l’équipe Arapahoe-Hincapie, a pris le 3e rang à 19 secondes du gagnant.



Dans un classement très serré, le vainqueur de la première étape, Tyler Magner (Rally UHC) termine 4e, 20 secondes derrière Tvetcov. Sur le même parcours, Tvetcov a été un peu moins rapide qu’en 2018.



Premier jeudi au sommet du mont Mégantic, le champion en titre du Tour de Beauce, James Piccoli, a pris le 5e rang avec un temps de 25 min 04 sec. Un autre Québécois, Pier-André Côté (Rally UHC), a réalisé une belle performance en prenant le 8e rang du contre-la-montre.



Au classement général, Zukowsky mène toujours avec seulement 11 secondes d’avance sur Tyler Magner et 18 secondes devant son équipier Serghei Tvetcov. Tout juste derrière, dans l’ordre, suivent Rhim, Piccoli, Roberge et Kyle Murphy. Les sept premiers coureurs dans la course au maillot jaune sont tous dans un écart de moins d’une minute.



Ce mince écart annonce une belle bataille entre les quatre formations Floyd’s, Rally, Arapahoe et Canada qui ont tous des cyclistes en mesure de remporter les honneurs du 34e Tour de Beauce. Lors des deux dernières éditions, le champion est revenu de loin dans les deux dernières étapes pour mettre la main sur le titre.



Vendredi soir, le peloton prendra le départ d'une courte étape de 78 kilomètres au centre-ville de Saint-Georges. Les cyclistes termineront au sommet la 20e Rue à Notre-Dame-des-Pins, une ascension finale longue de 1,2 km à 6,5 %.