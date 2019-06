Raphaël Lessard prendra part à un programme double à l’Autodrome Chaudière

Raphaël Lessard s’élancera sur la piste de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, le samedi 29 juin prochain, pour un programme double.

Le pilote participera donc à un 300 tours en NASCAR Pinty’s au volant de la voiture #07 Sociétés Louis Jacques | FRL Express, préparée par Dumoulin Compétition. Il prendra également part à un 125 tours pour la première étape de la Triple Couronne Kennebec dans la #46 des Bilodeau Brothers aux couleurs de LFR Logistiques|Groupe BLU2|AssurExperts Lessard & Associés|FRL Express.

Et le pilote beauceron n’a qu’un seul objectif en tête : obtenir deux victoires.

Budweiser 300 - NASCAR Pinty’s

Dumoulin Compétition prépare la voiture de Raphaël Lessard et c’est John Fletcher qui agira à titre de chef d’équipe pour cette course.

« Je suis heureux de revenir chez nous, et de découvrir un autre type de voiture, un défi toujours intéressant. Je connais vraiment bien la piste sous tous ses angles. Les essais de mardi derniers avec Dumoulin Compétition ont été profitables. La chimie s’est créée entre Jean-François Dumoulin et moi », a indiqué le pilote de la voiture Pinty’s #07 Sociétés Louis Jacques | FRL Express.

Celui-ci a mentionné également que les réglages étaient bons et qu’il y avait une constance sur la piste, même avec de vieux pneus.

« Il s’agit de la voiture d’ovale que je pilotais en 2018. Elle est performante et avec le talent de Raphaël, je suis certain que la combinaison sera gagnante », a expliqué Jean-François Dumoulin, directeur général de Dumoulin Compétition.

L’affrontement entre Raphaël Lessard et la crème des pilotes en série Pinty’s promet un beau spectacle.

« Je suis fier d’offrir à Raphaël la chance de performer devant son public. Il court maintenant surtout aux États-Unis en catégories plus élevées et nous le verrons se mesurer aux pilotes professionnels québécois et ontariens, tous habitués à ce type de voiture », a déclaré Louis Jacques, le principal responsable de la présence en piste du jeune pilote.

Triple Couronne Kennebec – NASCAR Late Model

Fort de plusieurs victoires et records de piste, Raphaël Lessard fera partie des favoris.

« Je connais bien les voitures NASCAR Late Model et je suis persuadé que Marco Bilodeau et moi formeront une équipe compétitive dès notre première sortie en piste. Marco Bilodeau nous a déjà prêté une voiture dans le passé. Nous avions terminé sur le podium alors que nous étions partis derniers, sans même avoir effectué des essais préalables », a expliqué Raphaël Lessard.

Le Grand défoulement à ma façon de Dumoulin Compétition

Le 29 juin, Raphaël Lessard se joindra aux frères Dumoulin dans le but d’amasser des fonds pour le Grand défoulement à ma façon de Dumoulin Compétition « La course contre le cancer ».

Depuis 2016, les deux frères se mobilisent pour la cause et invitent les amateurs de course à signer le coffre de leur voiture à chaque événement de la Série NASCAR Pinty’s. Pour faire un don en ligne : La course contre le cancer (lacoursecontrelecancer.ca).

Tout un programme sera donc offert aux amateurs de course qui assisteront à l’événement, samedi prochain, à l'Autodrome Chaudière.