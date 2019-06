Marie-Philip Poulin : une athlète impliquée auprès des hockeyeuses de demain

Marie-Philip Poulin débarquait à Beauceville cette fin de semaine, aux côtés de sa collègue Caroline Ouellette, pour tenir un camp de hockey. Alors que la Beaucevilloise était la seule fille de son équipe il y a quelques années, on peut dire que les choses ont bien changé : 45 hockeyeuses s’entraînaient sur la glace de l’aréna de Beauceville ce matin, sous les judicieux conseils du duo.

De retour dans sa région natale, Marie-Philip Poulin constate l’évolution que le hockey féminin a connu.

« Lorsque j’ai fait mon hockey mineur, j’étais la seule fille qui jouait au hockey avec les garçons. On voit désormais plusieurs équipes de filles en Beauce qui sont en train de se développer. De pouvoir être là et de pouvoir pousser ce développement et être un modèle, c’est quelque chose qui me passionne tous les jours. »

Il faut dire que le camp Ouellette-Poulin, bien que majoritairement féminin, acceptaient aussi quelques garçons. Pour Caroline Ouellette, il s’agit là d’installer un sentiment de respect, en leur faisant réaliser que des filles peuvent être meilleures qu’eux.

Une première fois à Beauceville

Il s’agissait d’un premier arrêt à Beauceville pour les deux joueuses de renom. Dans la dernière année, elles ont tenu des fins de semaine de formation semblables dans la région de Québec.

« On avait parlé de tenir un camp plus proche de chez moi. C’est une première fois à Beauceville et je suis excitée de pouvoir revenir dans mon patelin et partager ma passion », nous a expliqué Marie-Philip Poulin, visiblement enthousiaste.

Durant ces quelques jours, les deux médaillées olympiques organiseront des entraînements sur glace et hors glace, ainsi que des conférences.

« On veut que les participants sortent de leur zone de confort, qu’ils apprennent, qu’ils tombent et qu’ils se relèvent tout en ayant un sourire et qu’à la fin de la fin de semaine, ils veuillent jouer encore plus », indique l’athlète beauceronne.

La passion de l’enseignement

Quand on l’observe auprès des jeunes recrues, il est facile de constater que Marie-Philip Poulin est passionnée par l’enseignement.

« Chaque fois que nous sommes sur la glace, nous avons un grand sourire », confie-t-elle. Pour enseigner, je crois qu’il faut être réceptif. Il faut être capable d’avoir de belles conversations avec la joueuse ou le joueur.

Le camp Ouellette-Poulin a pour objectif de transmettre des compétences techniques aux participantes, mais aussi des valeurs et des attitudes.

« L’éthique de travail est très importante pour nous. Quelqu’un qui veut toujours apprendre et qui veut se dépasser chaque jour. Le respect, la discipline, on veut transmettre tout ça en ayant du fun. »

Dans les prochaines années, Marie-Philip Poulin voudrait se consacrer davantage à l’enseignement : « Je suis encore en carrière comme joueuse de hockey. C’est sûr que je veux encore jouer le plus possible, mais éventuellement, j’aimerais coacher et enseigner ».