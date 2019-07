Un doublé pour Raphaël Lessard à l’Autodrome Chaudière

C’est devant famille et amateurs que Raphaël Lessard performait, le samedi 29 juin à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, à l’occasion du Budweiser 300 de la série NASCAR Pinty’s et de la Triple Couronne Kennebec en série NASCAR Late Model. Encore une fois, le pilote de Saint-Joseph s’est fortement démarqué au final, obtenant une victoire et un podium à l’issue de cette journée.

En série NASCAR Pinty’s, le pilote est parti sixième sur la grille de départ et est parvenu à prendre la tête du peloton au 137e tour, ce qui a mené celui-ci jusqu’à la victoire. Raphaël Lessard a ainsi remporté sa première course dans cette série, là où il a obtenu la première victoire de sa carrière à l’âge de 12 ans.

« C'était vraiment un feeling spécial, en quelque sorte un rêve devenu réalité. Le niveau de compétition était très élevé, d'excellents pilotes que j'ai vus courir à plusieurs reprises par le passé. Il est difficile de dominer avec un contrat d'une seule course, l'adaptation à l'équipe, à la voiture, tout est nouveau! Les équipiers de Dumoulin Compétition m'ont offert une voiture performante. Ce fut vraiment une expérience plaisante. Merci à l’équipe Dumoulin Compétition, Jean-François, Louis-Philippe Dumoulin et tous les équipiers #07 pour l'excellente voiture et surtout à Louis Jacques et tous ceux qui rendent cette expérience possible », a mentionné avec enthousiasme le jeune pilote.

Un autre podium en série NASCAR Late Model

Raphaël Lessard a su tirer son épingle du jeu également en série NASCAR Late Model. Alors qu’il partait deuxième sur la grille de départ, il a bien défendu sa position parmi les leaders. Le pilote est ainsi monté sur la troisième marche du podium, cette fois, avec les Bilodeau Brothers. Celui-ci était très satisfait de sa performance.