Le lanceur des Giants de St-Georges, Pavel Veilleux retire 18 frappeurs

Les Giants de Saint-Georges Midget-B ont disputé un match le 30 juin dernier, contre les Cobras de Beauport au terrain Notre-Dame-de-l’Espérance. L’équipe beauceronne l’a remporté 5 à 2.

Le lanceur gaucher Pavel Veilleux des Giants a fait un match complet de 7 manches, retirant 18 frappeurs sur des prises. Durant la partie il n’a laissé qu’un seul coup sûr et un but sur balles. Les deux autres coureurs des Cobras se sont rendus sur les buts sur une 3e prise échappée et une erreur.

Cette victoire permet à l'équipe du coach Pascal Gauthier d'obtenir la 2e place au classement.