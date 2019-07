Série Sportsman Québec TEC : une 8e position pour Martin Bisson lors du 5e programme de la saison

Ce samedi 6 juillet, à l’Autodrome Montmagny, l’équipe #26 Martin Bisson était en piste pour le 5e programme de la saison.



En séance de pratiques, la voiture ne répondait pas aux attentes de l’équipe, malgré le fait que Bisson ait réalisé les 8e et 6e meilleurs temps des deux séances d’essais.



Partant de la 4e position lors de la séance de qualification, le pilote de Saints-Anges a terminé en 2e position tout juste derrière son concurrent actuel au titre de recrue de l’année, Sébastien Bouchard.



Pour la finale, c’est en 18e position que la voiture #26 Fromagerie Victoria/Ventillation CF/Transport Richard Bisson a pris le départ. Une course que s’est déroulée avec beaucoup de rapidité. Comme il n’y a eu aucune neutralisation, il a été très difficile de remonter le peloton.



Avec plus de 12 dépassements positifs en qualifications et en finale, l’équipe #26 termine le programme en 8e position.



Martin Bisson et son équipe se retrouvent toujours premiers au Championnat des recrues ainsi qu’au Hard Charger des recrues Autolook. Se positionnant au 3e rang du Hard Charger Suspension Turcotte parmi les 28 pilotes, le pilote termine ce 5e programme en 4e position du classement général à tout juste 4 points des vétérans Sylvain Labbé de Saint-Joseph et Marc Bertrand.



Prochain rendez-vous

Le prochain rendez-vous sera prévu le 20 juillet prochain à l’Autodrome Montmagny.