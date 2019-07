Les équipes de l’Ascalon récoltent quatre médailles à Charlesbourg

Les équipes de soccer compétitif de l’Ascalon Saint-Georges prenaient part au tournoi international Trait-Carré de Charlesbourg. Quatre formations georgiennes ont obtenu une médaille après avoir accédé aux finales.

Pour cette édition, l’Ascalon Saint-Georges y présentait 9 équipes juvéniles réparties dans leur catégorie respective allant du U9 au U14.

Cette compétition regroupe plus de 200 équipes provenant des quatre coins de la Province et se déroule sur 3 journées (du 12 au 14 juillet pour les équipes féminines et du 5 au 7 juillet pour les équipes masculines).

Les responsables de l’Ascalon Saint-Georges tiennent à féliciter les différentes équipes Ascalon pour leurs participations et les résultats obtenus.

En détail :

Ascalon U14M-A : médaille d’argent

Ascalon U10F-A : médaille d’argent

Ascalon U11F-A : médaille de bronze

Ascalon U12F-A : médaille d’argent