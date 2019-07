Le Rover de Sainte-Marie est désormais au 3e rang du classement

Ce mercredi à Saint-Augustin, le Rover de Sainte-Marie a défait le B45 de CRSA avec un pointage final de 5 à 2.

Guillaume Lachance a lancé 5 manches en n’accordant qu’un seul point et 6 coups sûrs, tout en retirant 5 frappeurs sur des prises. Trevor Johanson a pris le relais à partir de la sixième manche.

Au bâton, le Rover a été opportuniste et a marqué 5 points sur seulement 6 coups sûrs, malgré les neuf retraits sur des prises. Marc-André Blouin, le joueur du match Budweiser, a frappé deux coups de circuit importants. Selon les joueurs sur le banc, la deuxième frappe était estimée à 400 pieds.

Le Rover porte ainsi sa fiche à 9 victoires et 7 défaites ce qui lui confère le 3e rang. Le B45 suit cependant l’équipe de Sainte-Marie de près avec 9 victoires et 8 défaites. La course pourrait aussi se corser avec les Jarrets noirs de Beauce. Le prochain match entre les deux équipes sera à surveiller vendredi à 20h, à Saint-Georges.

Le prochain match local du Rover aura lieu au Stade Julien Faucher, le mercredi 24 juillet à 20h face au Polycor de Charlesbourg.