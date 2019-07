Les Jarrets Noirs remportent le duel beauceron contre le Rover

Les Jarrets Noirs de Beauce accueillaient hier soir le Rover de Sainte-Marie pour un duel beauceron, au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil. Il ne reste que huit parties à jouer dans la présente saison et chaque partie compte, en particulier cette fin de semaine, alors que les Jarrets Noirs ont affronté le Rover vendredi et qu’ils se mesureront au B45 de CRSA dimanche. Ce sont deux équipes qui les talonnent de près pour la deuxième place du classement général.

À l’issue de l’affrontement Jarrets Noirs-Rover, l’équipe de Saint-Georges a eu le dessus sur les Mariverains par la marque de 11 à 4.

Les lanceurs partants étaient Louis-Philippe Bélanger pour les Jarrets Noirs et Philippe Auger pour le Rover.

Solide départ des Jarrets Noirs

Les locaux ont connu un solide départ face à leurs rivaux, puisqu’ils ont inscrit trois points dès la première manche. Yanick Lachance a d’abord croisé le marbre sur un simple de Félix Pelletier. Frédéric Girard a par la suite profité d’un ballon sacrifice de Guillaume Drouin pour porter la marque 2 à 0. Quant à Jonathan Gilbert, le joueur a marqué sur une erreur défensive du Rover lors de cette manche initiale.

Mais le Rover a riposté avec deux points en troisième manche, grâce à Jefferson Vargas avec un ballon sacrifice, et à Jean-Philippe Guillemette avec un simple.

Avec une marque de 3 à 2 en fin de cinquième manche et deux retraits, Guillaume Drouin a frappé un double opportun alors que Frédéric Girard et Jonathan Gilbert étaient sur les sentiers.

Match hors de portée en 6e manche pour le Rover

Les Beaucerons ont frappé fort en sixième manche, et le match est devenu hors de portée pour le Rover, lorsque les Jarrets Noirs ont inscrit six points. D’abord, une série d’erreurs et un mauvais lancer ont permis à ceux-ci d’inscrire quatre points. Guillaume Drouin en a rajouté en frappant un coup de circuit (2e) alors que Bernard Parent était sur les buts.

Le Rover a bien tenté de revenir dans le match en septième manche mais en vain. Le circuit de deux points de Jefferson Vargas a été insuffisant. Bélanger a forcé le dernier frappeur du Rover à frapper un ballon pour mettre fin à la partie.

Ce dernier a lancé une partie complète pour se mériter la victoire, sa deuxième de la saison. En six manches, il n’a accordé que quatre coups sûrs, deux buts sur balles, tout en retirant cinq frappeurs au bâton.

En attaque, les Jarrets Noirs ont réussi neuf coups sûrs. Guillaume Drouin, Frédéric Girard et Jonathan Gilbert en ont frappé chacun deux. Drouin est également l’auteur de quatre points. Girard et Gilbert ont, quant à eux, croisé le marbre à trois reprises.

Prochaines rencontres

Les Jarrets Noirs seront du côté du parc Delphis-Marois pour y affronter le B45 de CRSA, ce dimanche, à 19 h.

Pour sa part, le Rover de Sainte-Marie se mesurera au Polycor de Charlesbourg, au parc Bon Pasteur de Charlesbourg, toujours ce dimanche, mais cette fois à 16 h.