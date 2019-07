Dominic Jacques s’installe à la tête du championnat

C’est sous une chaleur accablante que les pilotes de la Série Sportsman Québec TEC ont pris part à leur 6e programme de la saison à l’Autodrome Montmagny.

Pour l’occasion, 19 pilotes étaient présents. Le #54 Jean D’Amours n’a pas été en mesure de terminer la préparation de sa voiture à la suite d’un bris majeur survenu au 4e programme. Quant au #2 Daniel Decoste, des ennuis de dernières minutes l’ont empêché de se présenter.

En séance de pratique, le meilleur temps a été obtenu par le #03 Martin Lacombe de Terrebonne, suivi du #89 Marc Bertrand de Québec.

Les pilotes ont été divisés en 3 groupes pour les séances de qualifications. La 1re a été remportée par le #26 Martin Bisson.

Le #67 Dominic Jacques de Vallée-Jonction a gagné la 2e séance. La victoire de la 3e séance est revenue au #48 Dave Caron. Le pilote de L’Islet remporte ainsi sa 1re victoire en qualification avec la Série.

Une solide bataille pour le top 5

Les pilotes de la Série Sportsman Québec TEC ont pris part à une finale de 50 tours. Avec un championnat serré, on pouvait s’attendre à une course intense et c’est ce que les spectateurs ont eu.

Les spectateurs présents ont eu droit à de solides batailles pour le top 5. Le #72 Louis-Philippe Lauzier de St-Pacôme est parti en position de tête. Après une belle bataille avec le #26 Martin Bisson de Saints-Anges, c’est ce dernier qui a pris les devants avec derrière eux le #77 Mickael Isabelle et le #89 Marc Bertrand.

Partie de la 8e position, le #67 Dominic Jacques s’est emparé de la 1re position a environ 15 tours de la fin devant Bisson.

Alors qu’on croyait les positions déterminées à 7 tours de la fin, le #26 Martin Bisson de Saints-Anges a été victime d’un pilote impatient qui l’accroché, ce qui l’a obligé à repartir à l’arrière du peloton avec une voiture endommagée. Il a réussi à remonter pour terminer en 8e position. Le drapeau noir était déployé, mais Bertrand n’est pas revenu en piste après l’accident.

Tout était possible avec une relance à si peu de tours de la fin. Jacques a dû composer avec un Lacombe déterminé à aller chercher la victoire. Alors que Lauzier suivait de près.

C’est par 0,142 seconde que Dominic Jacques à bord de sa #67 a été cherché sa 4e victoire de la saison, tout juste devant le #03 Martin Lacombe qui, quant à lui, remporte son 1er podium avec la Série Sportsman Québec TEC.

La dernière marche du podium est occupée par le #72 Louis-Philippe Lauzier. Après plusieurs programmes difficiles, l’équipe Lauzier a été récompensée pour son travail acharné à rendre la voiture performante à la suite d’un incident au 1er programme.

Le top 5 est complété par le #22 Louis-Philippe Labrecque de Saint-Damien et le pilote recru #42, Sébastien Bouchard d’Alma.

Les pilotes de la Série Sportsman Québec TEC prennent la route de l’Autodrome Saint-Félicien pour leur avant-dernier programme de la saison le samedi 3 août prochain.