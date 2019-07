Raphaël Lessard participera à deux courses à l’autodrome Chaudière

Après une victoire en série NASCAR Pinty’s et un podium en NASCAR Late Model le 29 juin dernier sur le circuit de l’Autodrome Chaudière, Raphaël Lessard, maintenant âgé de 18 ans, reviendra en terres connues pour deux épreuves importantes devant son public. Au volant de la voiture #46, Raphaël Lessard compte bien renouer avec la victoire.

« Il ne me manquait que quelques dixièmes de seconde pour être le plus rapide lors de ma course du 29 juin sur cette voiture de Marco Bilodeau, propriétaire et chef d’équipe ces deux épreuves. L’équipe Bilodeau Brothers a identifié quelques améliorations qui rendront certainement la voiture plus performante. Aucun doute, je vise les deux victoires, » déclare le pilote de la voiture #46, confiant dans ses moyens.

Les deux courses sont un grand salut aux coureurs, aux équipes et amateurs beaucerons

La Soirée Langis Caron

Cette soirée, qui aura lieu le 27 juillet, rendra hommage à ce pilote passionné ; une personnalité du monde du stock-car québécois depuis ses débuts en 1965. Il possède un garage à Québec et pilote toujours sa légendaire voiture #35 en série Vintage.

Deuxième ronde de la Triple Couronne Kennebec

La deuxième course de la Triple Couronne Kennebec sera courue sur 125 tours de piste, le 30 juillet prochain.

Raphaël Lessard participera également à la course de Sportsman Dirt (deux fois 25 tours), préparé par Autodrome Granby.