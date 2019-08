Victoire en dix manches des Jarrets Noirs

Hier soir, les Jarrets Noirs de Beauce ont eu besoin de faire du surtemps pour finalement arracher une victoire en 10 manches de 6 à 5 aux dépens des Red Sox de Beauport. Un ballon-sacrifice de Nestor Jiminez a permis à Bernard Parent de briser l’égalité en 10e manche.

Yanick Lachance était le lanceur partant des Beaucerons pour cette rencontre.

Les Jarrets Noirs n’ont pas perdu de temps en inscrivant trois points dès la manche initiale. Avec des coureurs au deuxième et troisième coussin, un mauvais relais au premier but de la défensive des Red Sox a permis aux deux coureurs de venir croiser le marbre.

Lors des deux manches suivantes, les deux équipes se sont échangé un point. Lors de la quatrième manche, Beauport a réussi à créer l’égalité à l’aide d’un seul élan. Alors que deux coureurs sont sur les sentiers, un frappeur adverse a réussi un coup de circuit bon pour trois points, ce qui m’était la partie à 4 à 4.

Ce circuit a mis fin à la sortie de Lachance sur la butte, lui qui a été remplacé par Jonathan Dulac.

Ce dernier a très bien fait en relève en lançant le reste de la partie, n’accordant qu’un point. En septième manche, avec un retrait et les buts remplis pour les Red Sox, Dulac a réussi à se sortir du pétrin en retirant un frappeur sur trois prises, pour ensuite voir sa défensive réaliser le dernier retrait.

À l’attaque, David-Olivier Côté et Bernard Parent ont frappé chacun deux coups sûrs. Parent a également marqué deux points dans la rencontre.

Avec plusieurs absents pour cette rencontre, l’entraîneur Guillaume Drouin a dû piger dans l’organisation junior des Black Knights de Saint-Georges pour aligner une formation complète.

« Nous avions cinq joueurs juniors sur notre alignement partant, a dit Drouin. Alors je suis très satisfait de partir de Beauport avec une victoire en poche ».

Prochaines parties

Les Jarrets Noirs reprendront l’action dès mardi au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil, à 20h. Pour l’occasion, l’AGP de Sainte-Foy/Sillery sera en visite.

Les parties annulées à cause de la pluie face au B45 de CRSA et des Patriotes de Québec seront reprises samedi et dimanche. Vu l’indisponibilité du terrain à Saint-Georges, les parties auront lieu exceptionnellement à Sainte-Marie. Les deux parties seront présentées à 19h.