Le 2e rang en poche pour les Jarrets Noirs de Beauce

Mardi soir, les Jarrets Noirs de Beauce disputaient la victoire à l’AGP de Sainte-Foy/Sillery au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil. Le vétéran Mathieu Vachon a connu une solide sortie au monticule pour aider les Beaucerons à l’emporter 11 à 1, en cinq manches.

C’était une première présence sur la butte pour Mathieu Vachon cette saison. Il a été particulièrement fumant en première manche alors qu’il a retiré deux frappeurs au bâton.

Il accordera sa seule tâche à sa soirée lors du deuxième tour au bâton de l’AGP, alors que Patrick Redmond a cogné un circuit en solo.

Il faut attendre en deuxième manche pour voir les locaux s’inscrire au pointage et égaliser. Alex Parent a frappé un simple qui a poussé Frédéric Parent au marbre, lui qui avait cogné un double un peu plus tôt.

À la manche suivante, Guillaume Drouin a envoyé Jonathan Dulac au marbre grâce à un simple. Puis, Drouin a volé le deuxième et le troisième but. Alors que les buts étaient tous occupés puisque le lanceur adverse avait accordé un but sur balle et atteint un joueur, Drouin est venu marquer lorsque Vincent Vachon a réussi à soutirer un autre but sur balles.

En quatrième manche, Jonathan Dulac a frappé son premier circuit de la saison. Une claque en solo qui portait la marque à 4 à 1 pour les Jarrets Noirs. Quelques instants plus tard, Guillaume Drouin a ajouté un point sur un simple de Frédéric Parent.

Louis-Philippe Bélanger a pris la relève de Vachon en cinquième manche.

Avec une avance de 5 à 1 en fin de cinquième manche, les Jarrets Noirs ont explosé avec six points sur sept coups sûrs pour mettre fin à la partie.

Statistiques

Au monticule, Mathieu Vachon a lancé quatre manches. Il a retiré six frappeurs au bâton et n’a accordé aucun but sur balles. Il n’a cédé qu’un point à l’adversaire sur trois coups sûrs.

Au bâton, les Jarrets Noirs ont frappé un total de douze coups sûrs. Jonathan Dulac (3 en 3, 3 pc et 2 pp), Guillaume Drouin (3 en 4, 3 pc et 1 pp), Frédéric Parent (2 en 2, 1 pc et 2 pp), Alex Potvin (2 en 3, 2 pp) et Frédéric Girard (2 en 4, 1 pc et 1 pp) ont été les plus productifs.

L’entraîneur Guillaume Drouin était très content de cette importante victoire.

« Avec cette victoire, nous nous assurons de terminer au 2e rang du classement général, a dit Drouin. Nous aurons donc un laissez-passer pour la première ronde des séries. Nous aurons du temps pour guérir les petits bobos et être fin prêts pour les séries ».

Prochaine partie

Les Jarrets Noirs tiennent à aviser leurs partisans que les deux dernières parties de la saison, qui auront lieu samedi et dimanche, seront présentées du côté de Sainte-Marie puisque le terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil est indisponible. Les deux parties, face au B45 de CRSA et aux Patriotes de Québec, seront disputées à 19h.