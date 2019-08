En cette fin de saison, l'association de « Baseball Beauce-Centre » désirait mettre en valeur leurs équipes de la relève.

Les deux équipes des « RALLY CAP » ont respectivement terminé au 1er et 2e rang au classement général. Pour leur part, le NOVICE 1 a terminé la saison et le festival de fin d’année sans aucune défaite en plus de remporter le tournoi la fin de semaine dernière à East-Broughton.

Également, le club remercie les parents qui se sont impliqués tout au long de la saison.