Raphaël Lessard retourne derrière le volant d'une camionnette NASCAR

Le pilote Raphaël Lessard se prépare à relever un nouveau défi en piste cette fin de semaine. Il prendra part à sa dernière course au volant d’une camionnette NASCAR pour cette saison. Ce sera la première fois que Lessard compétitionnera sur le circuit routier du Canadian Tire Motorsport Park (CTMP) qui est la plus réputée en Amérique du Nord.

Une piste complexe

Raphaël a l’habitude de piloter sur des circuits ovales, tandis que celle-ci comporte plusieurs virages à haute vitesse dits aveugles. Ces moniteurs les Frères Dumoulin et Kyle Busch l’aident à l’accélération de son apprentissage.

« J’ai très hâte de courir sur le circuit de Mosport, ce sera la première fois et la deuxième sur un circuit routier en NASCAR, une autre occasion d’apprendre de nouvelles techniques de pilotage. Nous avons participé au Grand Prix de Trois-Rivières et cela s’est beaucoup mieux passé que je ne le pensais. J’ai appris sur ce circuit et compte bien mettre à profit cette expérience ce week-end. La camionnette #54 FRL Express préparée par DGR-Crosley sera rapide et ce sera à moi d’être de plus en plus confortable à chaque tour de piste »Raphaël Lessard.