Des athlètes de partout au Québec participent à la 3e édition du Challenge Léveil CrossFit

Le Centre sportif Lacroix-Dutil a été récemment l’hôte de la 3e édition du Challenge Léveil CrossFit, propulsé par Bar Laitier, qui s’est déroulé le samedi 17 août, de 8 h 30 à 17 h 00. La compétition a réuni pour l’occasion des athlètes de partout au Québec : Saint-Georges, Thetford, Saguenay-Lac-St-Jean, Montréal, Québec ou encore Sherbrooke.

Lors de cette journée, les épreuves ont mis les capacités physiques des athlètes au défi et consistaient à un mélange de d’endurance cardiovasculaire, de force (par exemple, déplacer des poids jusqu’à 350 lbs sur les épaules), d’haltérophilie et de gymnastique.

Les participants pouvaient s’inscrire à la compétition en équipe de deux, soit deux hommes ou deux femmes. 54 équipes ont participé à l’événement, ce qui représente un total de 110 participants.

M. Bobby Tanguay, organisateur de l’événement, a par ailleurs mentionné que l’événement s’était très bien déroulé et que l’édition 2019 avait connu une augmentation du taux de participation.

« Nous avons eu à peu près une dizaine d’équipes de plus », a-t-il mentionné.

Une équipe de Saint-Georges termine en 3e position

Les Twins de Léveil CrossFit, une équipe de Saint-Georges, ont notamment terminé en 3e position dans la catégorie Scaled.

De plus, Vincent Morin et Charles-Antoine Vachon de Léveil CrossFit ont terminé en 5e position dans la catégorie RX. Quant à Yvon Tanguay et Ousseynou Mbaye, ceux-ci ont également obtenu la 5e position, cette fois, dans la catégorie Scaled.

Autres résultats

Voici le classement des équipes qui sont montées sur le podium pour cette édition 2019 :

Team Scaled Femmes

🥇 Les Squats Machine!

🥈 Licornosorus

🥉 Les Twins de Léveil CrossFit

Team Scaled Hommes

🥇 Les Hemsworth de CrossFit L'Épaulé

🥈 Baguette et Poutine de CrossFit Sainte-Foy

🥉 Stadd de Stadd CrossFit

Team RX Femmes

🥇 CrossFit L'Épaulé

🥈 Les cocottes de CrossFit Lévis

🥉 Les guenilles de L'Épaulé



Team RX Hommes

🥇 Les pleins de stéroïdes

🥈 Suppléments Performance CrossFit O'Lac

🥉 2 Gars du 418 CrossFit 418 - Rive-Sud